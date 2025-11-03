  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Türkiye-Irak Su Anlaşması, Irak'taki gazetede manşet oldu
Irak’ın devlete bağlı Es-Sabah gazetesi, Türkiye ile yapılan tarihi su anlaşmasını manşetten vererek bunu “stratejik bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye-Irak Su Anlaşması, Irak'taki gazetede manşet oldu
Söz konusu anlaşma, Es-Sabah gazetesinin manşetinde "Irak-Türkiye ortaklığını güçlendiren su anlaşması" ifadesiyle yer aldı.

"Su yönetiminde stratejik bir dönüm noktası"

Gazetede, anlaşma "su yönetiminde stratejik bir dönüm noktası" şeklinde nitelendirilerek şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşma, hükümetin su kıtlığıyla mücadele etmek ve kalkınma hedeflerini desteklemek amacıyla yürüttüğü kapsamlı stratejik sürecin bir sonucudur. Anlaşma, ortak projeler aracılığıyla su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını amaçlıyor."

Bağdat'ta dün gerçekleştirilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi" imza törenine, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani başkanlık etmişti.

Anlaşma Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından imzalanmıştı.

