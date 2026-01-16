Türkiye, İran’daki sokak hareketlerini ve ABD'nin baskısını nasıl yorumluyor?

Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgesel istikrar ve güvenliğe önem verdiğini söyledi, İran'a askeri müdahaleye karşı olduğunu vurguladı.

Fidan, protestolarla ilgili olarak "İran'da olacak her şey bizi ilgilendirdiğinden bu gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz" dedi.

Peki Türkiye'de Fidan ve diğer yetkililerin açıklamaları, Ankara'nın İran'daki protestolara yaklaşımı ile ilgili bize ne söylüyor?

İran'a yönelik 'müdahale tedirginliği'

Bıçakcı, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'ı bombaladığı ve "12 gün savaşı" olarak adlandırılan dönemin ardından Ankara'da İran'a yönelik "müdahale tedirginliği" olduğunu söylüyor ve ekliyor:

"Bir de üstüne halk hareketleri çıkınca Türkiye'nin belki bir göç dalgasına karşı tedbir alması gereken bir durum oluştu.

"İnşallah İran'daki olaylar yatışır daha büyük bir drama şahit olmayız" diyen Fidan, mültecilerin Türkiye sınırına yığınıp yığınmayacağı sorusuna, "Bu konuda bir tedbire, aksiyona ihtiyaç olmayacak diye değerlendiriyorum" yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 13 Ocak'ta TBMM'de yaptığı konuşmada "İran'ın huzursuzluğu, İran'ın bölünmüşlüğü, İran'ın sancı içinde kıvranması Türkiye'yi ve bölge ülkelerini her açıdan tehdit etmektedir" dedi.

Bahçeli, İran'ın bütünlüğünün ve istikrarının Türkiye için "hayat memat konusu" olduğunu vurguladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Hazar Vural, Ankara'dan gelen açıklamalar hakkında şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Şu anda Türkiye daha çok konuya güvenlik odaklı bakıyor. Çünkü Ankara bunun ne kadar riskli olduğunun ve İran'ın güvenliğinin, Türkiye ve bölgenin güvenliğine ve hatta terörsüz bölge planına da etki edecek kadar hayati bir konu olduğunun farkında."

Ortadoğu ve İran çalışmaları uzmanı akademisyen, İran'da yaşanacak güç boşluğu, istikrarsızlık ya da uzun süreli kargaşanın ABD ve İsrail'in müdahalesi ile birlikte okunduğu durumda, "çok dolaylı ve çok boyutlu güvenlik konularını su yüzüne çıkaracağı" uyarısını yapıyor ve ekliyor:

"Tabii bir de işin güvenlik ve bölgesel riskler boyutunda aslında rasyonel bir temeli de var. İran, Türkiye'nin en eski sınırı. 400 küsur yıldır aynı kalan ve 560 kilometrelik ortak sınır var. Doğal olarak bir etkilenme söz konusu."

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) araştırmacısı Oral Toğa da, "Burada çıkacak herhangi bir iktidar boşluğu ve kaosun Türkiye'ye yansımaması söz konusu değil" diyor.

Toğa, Türkiye'nin geleneksel olarak İran'ın toprak bütünlüğünü ve istikrarını savunduğunu hatırlatıyor: