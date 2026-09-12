Türkiye pazarında yeni hamle: Ünlü teknoloji markası yerli üretime geçiyor
Türkiye’deki akıllı telefon pazarında faaliyetlerini artıran Çinli teknoloji devi Honor, yerli üretim için düğmeye bastı. Markanın İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladığı üretim hamlesiyle küresel markalar arasındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.
Türkiye akıllı telefon pazarında son yıllarda ivme kazanan Çinli teknoloji devi Honor, pazardaki varlığını yeni bir boyuta taşıyor. Şirket, Türkiye'deki operasyonlarını büyütme stratejisi kapsamında yerli üretim ayağında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.
Üretim Avcılar'da gerçekleştirilecek
Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Honor'un yerli üretim tesisleri İstanbul'un Avcılar ilçesinde konumlandırılacak. Şirketin üretim sürecindeki iş birliği adresi ve ortağı da netleşti.
Salcomp iş birliği ile yerli üretim
Honor'un Avcılar'daki üretim faaliyetlerini Salcomp iş birliğiyle hayata geçirmesi planlanıyor. Bu stratejik hamle sayesinde markanın, Türkiye'de doğrudan üretim yapan küresel akıllı telefon üreticilerinin arasındaki yerini alması bekleniyor.
Pazar payını artırma hedefi
Üretime başlama kararı, şirketin Türkiye'deki büyüme hedeflerinin yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Marka, akıllı telefonlar başta olmak üzere farklı teknoloji ürün grubu çeşitleriyle Türkiye'deki pazar payını artırmayı amaçlıyor.