Türkiye, Rus oligarkların özel jetlerinin rotası oldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana yürürlükte olan Batılı yaptırımlar Rus oligarklara ait yolcu uçaklarının yaptırım uygulayan ülkeler dışında uçmasını engelleyemedi.

Uçakların Moskova'ya yaptırım alan ülkelere gitmekten kaçındığı fakat Türkiye, Dubai ya da Kırgızistan, Kazakistan ve Belarus'un yanı sıra Çin gibi ülkelere seyahatlar yaptığı ortaya çıktı.

Reuters tarafından incelenen ağustos ayı başına kadar daha önce bildirilmemiş ulusal uçak kayıt verilerine göre, Şubat 2022'de başlayan işgalden bu yana Rus bayrağı altında en az 50 özel jetin yeniden tescil edildiği gözlemlendi.

Medyaya konuşma yetkisi olmayan ve isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan iki üst düzey Rus havacılık sektörü yetkilisi, bu jetlerin çoğunluğunun Rus iş dünyası ve siyasetinin önde gelen isimleriyle ilişkili olduğunu söyledi.

Rusya'nın havacılık otoritesi Rosaviatsiya ve Ulaştırma Bakanlığı yorum taleplerine yanıt vermezken uçaklarla ilişkili şirketlerin geri dönüşler ya da devam eden uçuşlarla herhangi bir yaptırımı ihlal ettiğine dair bir iddia da bulunmuyor.

Uçaklar Rusya'ya Türkiye'den dönüyor

Uçakların Rus bayrağı altına alınması, Türkiye ve Dubai de dahil olmak üzere, uçuş yasağı uygulamayan ya da bireysel seyahat edenlere yaptırım uygulamayan ülkelere gidip gelmelerine olanak sağlıyor.

Fakat bu tür manevralara rağmen Rusya'nın 400 civarındaki özel ve kurumsal jet filosunun yarısından fazlasının yurtdışında mahsur kaldığı ya da satıldığı tahmin ediliyor.

Gümrük verilerine göre, tescil edilen uçaklardan bazıları Ukrayna'daki savaşta Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen ya da onunla bağlantılı olan devlet şirketleri ve iş dünyası liderleriyle bağlantılı. Aynı veriler, savaşın patlak vermesinden sonra ülkelerine geri gönderilen özel uçakların çoğunun eski Sovyet ülkelerinin yanı sıra BAE ve Türkiye'den Rusya'ya döndüğünü de gösteriyor.

Flightradar24 verilerine göre, yeniden tescil edilen uçakların AB hava sahasına girmekten kaçındığı ve Rusya'ya dost olduğu düşünülen ülkelerde kalıyor.