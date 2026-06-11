Türkiye, Schengen vizesine 15 yılda 890 milyon Euro ödedi

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2025 yılı Schengen kısa süreli vize istatistikleri, Schengen Bölgesi'ne yönelik talebin artmaya devam ettiğini ortaya koydu. Verilere göre geçen yıl AB ve Schengen ülkelerinin konsolosluklarına yaklaşık 12 milyon kısa süreli vize başvurusu yapıldı. Başvuru sayısı 2024'e göre yüzde 1,8, 2023'e göre ise yüzde 15,5 artış gösterdi.

2025 yılında Schengen ülkeleri tarafından 10 milyondan fazla kısa süreli vize verilirken, küresel ret oranı yüzde 14,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye, Çin'den sonra ikinci sırada

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından değerlendirilen verilere göre, 2025 yılında Schengen vizesine en fazla başvuru yapılan ülke 1,8 milyon başvuruyla Çin oldu. Türkiye ise 1,25 milyonu aşan başvuruyla ikinci sırada yer aldı. Türkiye'yi 1,15 milyon başvuruyla Hindistan, 679 bin başvuruyla Rusya ve 620 bin başvuruyla Fas takip etti.

Türk vatandaşlarına yaklaşık 1,07 milyon Schengen vizesi verildi. Türkiye'nin ret oranı yüzde 14,6 ile küresel ortalama olan yüzde 14,8'e yakın gerçekleşti.

Çok girişli vize oranı ortalamanın üstünde oldu

Türkiye'den yapılan başvurularda verilen vizelerin yaklaşık yüzde 69'u çok girişli vize niteliği taşıdı. Bu oran, Schengen genelindeki yüzde 51,2'lik ortalamanın belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti.

Konsolosluk verileri, Türkiye'de en fazla başvurunun Yunanistan, Almanya, Fransa ve İtalya'nın temsilciliklerine yapıldığını gösterdi.

Schengen talebi pandemi öncesinin altında kaldı

Başvurulardaki artışa rağmen Schengen Bölgesi'ne yönelik talep henüz pandemi öncesindeki seviyelere ulaşabilmiş değil. 2025 yılında yaklaşık 12 milyon başvuru yapılırken, 2019 yılında bu rakam 17 milyon seviyesindeydi.

Benzer şekilde verilen vize sayısı da 10 milyonun üzerine çıkmasına rağmen, 2019 yılında verilen yaklaşık 15 milyon vizenin altında kaldı.

Türkler 15 yılda yaklaşık 890 milyon Euro ödedi

İKV'nin çalışmasına göre, Türkiye'den yapılan Schengen vize başvuruları için ödenen ücretlerin toplamı 2010-2025 döneminde yaklaşık 890 milyon Euroya ulaştı.

Tablodaki verilere göre 2010 yılında 559 bin 946 başvuru için 33,6 milyon Euro vize ücreti ödenirken, 2025 yılında başvuru sayısı 1 milyon 268 bine, toplam maliyet ise 114,15 milyon Euroya yükseldi.

2024 yılında vize ücretinin 90 Euroya çıkarılmasıyla birlikte maliyetler de önemli ölçüde arttı. Son iki yılda yalnızca başvuru ücretleri için ödenen tutar 220 milyon Euroyu aştı.

İKV, söz konusu rakamların yalnızca standart vize ücretlerini kapsadığını, aracı kurum hizmet bedelleri, noter masrafları, banka giderleri ve randevu süreçlerinde yapılan ek ödemelerin dahil edilmesi halinde gerçek maliyetin çok daha yüksek seviyelere ulaştığını vurguladı.

Randevu ve erişim sorunları sürüyor

Raporda ayrıca Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarının karşılaştığı sorunlara da dikkat çekildi. Randevu bulma güçlüğü, uzun bekleme süreleri, kişisel veri talepleri ve bazı randevu slotlarının aracılar tarafından yüksek fiyatlarla satılması, başvuru sahiplerinin en sık karşılaştığı sorunlar arasında gösterildi.

İKV'nin değerlendirmesine göre, artan maliyetlere ve yaşanan zorluklara rağmen Türkiye'den Schengen Bölgesi'ne yönelik güçlü talep devam ediyor. Bu durum, Türk vatandaşlarının turizm, eğitim, iş ve aile bağlantıları nedeniyle Avrupa ile yoğun hareketliliğini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.