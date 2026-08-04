Türkiye sınırında yine savaş çanları çalıyor!

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Suriye ordusu, Irak sınırında tüm birliklerin hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkardı ve izinli askerleri göreve çağırdı. Şam’ın hamlesi, Irak’taki İran destekli silahlı grupların hareketliliği ve bölgesel çatışmanın Suriye topraklarına sıçrama ihtimalinin arttığı bir dönemde geldi.

Suriye’de Irak sınırındaki askeri hareketlilik yeniden tırmanıyor. Suriye ordusunun Irak sınırında tam seferberlik ilan ettiği, izinli askerleri göreve çağırdığı ve tüm askeri birliklerin hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkarmasını istediği bildirildi.

Söz konusu gelişmeye ilişkin henüz Şam yönetiminden kapsamlı bir resmi açıklama bulunmazken, kararın arkasında Irak sınırındaki artan güvenlik tehdidinin bulunduğu değerlendiriliyor.

Gözler Irak sınırındaki silahlı gruplarda

Suriye açısından Irak sınırının en kritik başlıklarından biri, Irak topraklarında faaliyet gösteren İran destekli silahlı gruplar.

Son dönemde Suriye-Irak hattında silah ve mühimmat kaçakçılığına ilişkin operasyonlar da dikkat çekiyor. Suriye İçişleri Bakanlığı, temmuz ayında Irak sınırında Hizbullah'a gönderilmek üzere hazırlandığı belirtilen uzun menzilli füzeler, tanksavar füzeleri ve insansız hava araçlarının bulunduğu bir silah sevkiyatının ele geçirildiğini açıklamıştı.

Irak tarafında da sınır hattındaki silah hareketliliği nedeniyle güvenlik önlemleri artırılıyor. Temmuz sonunda Irak makamları, Suriye'den gelen bir kamyonda dokuz Kalaşnikof tüfeği ele geçirildiğini duyurdu.

Suriye, sınır güvenliğini sıkılaştırıyor

Şam yönetiminin son aylarda Irak sınırındaki askeri varlığını güçlendirmesinin temel gerekçelerinden biri, sınır hattının bölgesel çatışmaların yeni bir cephesine dönüşmesini önlemek.

Suriye ordusu daha önce de ülkenin doğusundaki güvenlik boşluklarını kapatmak ve sınır bölgelerinin silahlı gruplar tarafından kullanılmasını engellemek amacıyla askeri konuşlanmasını artırmıştı.

Bu süreç, ABD güçlerinin Suriye'deki varlığını azaltmaya başlamasıyla da ayrı bir önem kazandı. Reuters, şubat ayında ABD güçlerinin kuzeydoğu Suriye'deki en büyük üslerinden biri olan Kasrak'tan çekilmeye başladığını, ABD'nin Irak sınırındaki Tanf üssünden de çekildiğini bildirmişti.

Asıl endişe: Savaşın Suriye'ye sıçraması

Suriye yönetimi açısından mevcut risk, doğrudan Irak'la bir çatışmadan çok, Irak'taki silahlı grupların faaliyetlerinin Suriye topraklarına taşınması.

Sınır hattında yaşanabilecek İHA ve roket saldırıları, silah sevkiyatları veya silahlı grupların geçişleri, Şam'ın güvenlik hesaplarını doğrudan etkiliyor.

Bu nedenle izinli askerlerin geri çağrılması ve birliklerin en üst hazırlık seviyesine çıkarılması, doğru olduğu teyit edildiği takdirde, Suriye yönetiminin sınırdaki tehdidi önceki dönemlere göre daha ciddi gördüğüne işaret edecek.

Türkiye açısından da kritik gelişme

Suriye'nin Irak sınırında yaşanabilecek yeni bir çatışma, Türkiye açısından da yakından takip ediliyor. Çünkü Suriye'nin doğusunda yaşanacak herhangi bir güvenlik krizi, ülkenin genel istikrarını ve Türkiye-Suriye sınırındaki güvenlik ortamını doğrudan etkileyebilir.