Türkiye, Somali'ye silah ambargosundan muaf ülkeler listesine girdi

BM Güvenlik Konseyi, 1992'den beri Somali'ye uyguladığı silah ambargosunu, terör örgütü Eş-Şebab'ın bölgedeki barış ve istikrarı hala ciddi şekilde tehdit ettiği gerekçesiyle 15 Kasım 2023'e kadar uzattı.

Karar, BM'ye üye tüm devletlerin Somali'ye doğrudan ve dolaylı silah ve askeri teçhizat ile bu kapsamda finans sağlamasını yasaklarken, Somali ordusunun eğitimine, kurumlarının iyileştirilmesine ve Somali açıklarında korsanlık ve silahlı soygun eylemlerini önlemeye yönelik sağlanan askeri eğitimler, teknik destekler ve diğer yardımlar kapsamında ise yaptırımlara muafiyet getiriyor.

Bu muafiyet daha önce BM'nin Somali'deki barış gücü misyonu UNSOM ve Afrika Birliği'nin Somali'deki geçiş misyonu ATMIS'e uygulanırken, ambargo muafiyeti uygulanan ülke ve kurumlar arasına Somali'nin güvenliği ve kalkınmasına yönelik askeri eğitim ve faaliyetlerde bulunan Türkiye, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği de alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı (STGK), Somali'nin nitelikli askeri personel ihtiyacının karşılanmasına ciddi katkı sağlıyor.

Türkiye ile Somali arasında 2010'da imzalanan askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel iş birliğine yönelik çerçeve anlaşmadan itibaren başlayan süreç ve devamında imzalanan anlaşma, protokol ve Bakanlar Kurulu kararının ardından STGK, 2017'de Somali'ye ulaştı.

Komutanlığın halen görev yaptığı Anadolu Kışlası, 30 Eylül 2017'de dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından açıldı.