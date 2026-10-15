Türkiye Suudi Arabistan'a askeri desteği hangi şartlarda verecek?

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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı bir araya getiren ve taraflardan birine yönelen saldırının tümüne yapılmış sayılmasını öngören Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda süreç ilerliyor. Anlaşmanın onay için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edilmesine yönelik hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. Üç ülke ittifakın kurumsal yapısını oluştururken, Suudi Arabistan'da konuşlandırılabilecek askerî kapasite ve düzenlemeler de masaya yatırılıyor.

Türkiye'nin desteğinde savunma ve sınır vurgusu

Husilerin artan saldırıları sonrasında Ankara'dan Riyad'a destek mesajları gelirken, olası askerî katkının kapsamına dair kritik ayrıntılar öne çıkıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin katkısının tamamen savunma odaklı olacağını, hava savunması, elektronik harp ve teknik destek alanlarında şekilleneceğini belirtti. Ankara, başka bir devletin topraklarında saldırı operasyonu düzenlemek amacıyla asker gönderilmesinin söz konusu olmadığını net bir şekilde ifade ediyor.

Bölgesel denge ve diplomatik koordinasyon

Uzmanlar, anlaşmanın onaylanmasının sahadaki durumu doğrudan bir çatışma alanına çevirmeyeceğini, mevcut siyasi ve stratejik koordinasyonu kurumsallaştıracağını belirtiyor. Türkiye bir yandan Suudi Arabistan'ın savunma kapasitesini güçlendirirken, diğer yandan Tahran ile iletişim kanallarını koruyarak bölgesel gerilimin tırmanmasını önlemek için diplomatik çabalarını sürdürüyor.