Türkiye üretimli Dubai çikolataları Almanya'da satıştan kaldırılıyor

Almanya'da bir mahkeme, 'Dubai çikolatası' teriminin sadece 'Dubai üretimli' çikolatalar için kullanılabileceğine karar verdi.

Mahkeme, Dubai'de üretilmeyen ama 'Dubai çikolatası' olarak satılan ürünlerin tüketiciyi yanıltabileceğini söyledi.

Almanya'da bulunan bir perakende market zincirine ise bu konuda 'tedbir' kararı verildi ve perakende market zincirinde satışa sunulan Dubai çikolatasının Türkiye'de üretilen versiyonunu satmasını yasakladı.

Ayrıca mahkeme, ürünün arkasında "Origin: Turkey" yazan küçük bir etiket bulunmasının 'bu yanlış anlaşılmayı gidermek' için yeterli olmadığına karar verdi.

Alman Sağlık Bakanı beğenmemişti

Almanya Federal Sağlık Bakanı Prof. Dr. Karl Lauterbach, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Dubai çikolatasını denediğini fotoğraflayarak çikolatayı beğenmediğini ifade etmişti. Paylaşımında Bakan Lauterbach, Dubai çikolatasının görselini paylaşarak "Tadı güzel değil" ifaderini kullanmıştı.