  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Türkiye üretimli Dubai çikolataları Almanya'da satıştan kaldırılıyor
Takip Et

Türkiye üretimli Dubai çikolataları Almanya'da satıştan kaldırılıyor

Almanya'da bir mahkeme, Dubai'de üretilmeyen Dubai çikolatalarının 'tüketiciyi yanıltabileceğini' söyledi ve bir perakende market zincirinde satılan Türkiye üretimli Dubai çikolatalarının satışını yasakladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye üretimli Dubai çikolataları Almanya'da satıştan kaldırılıyor
Takip Et

Almanya'da bir mahkeme, 'Dubai çikolatası' teriminin sadece 'Dubai üretimli' çikolatalar için kullanılabileceğine karar verdi.

Mahkeme, Dubai'de üretilmeyen ama 'Dubai çikolatası' olarak satılan ürünlerin tüketiciyi yanıltabileceğini söyledi.

Almanya'da bulunan bir perakende market zincirine ise bu konuda 'tedbir' kararı verildi ve perakende market zincirinde satışa sunulan Dubai çikolatasının Türkiye'de üretilen versiyonunu satmasını yasakladı.

Ayrıca mahkeme, ürünün arkasında "Origin: Turkey" yazan küçük bir etiket bulunmasının 'bu yanlış anlaşılmayı gidermek' için yeterli olmadığına karar verdi.

Alman Sağlık Bakanı beğenmemişti

Almanya Federal Sağlık Bakanı Prof. Dr. Karl Lauterbach, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Dubai çikolatasını denediğini fotoğraflayarak çikolatayı beğenmediğini ifade etmişti. Paylaşımında Bakan Lauterbach, Dubai çikolatasının görselini paylaşarak "Tadı güzel değil" ifaderini kullanmıştı.

Ayşe Barım, haberlere erişim engeli istedi: Mahkeme talebi reddettiAyşe Barım, haberlere erişim engeli istedi: Mahkeme talebi reddettiGündem
Akaryakıta çifte zam kapıda: İşte 15 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte zam kapıda: İşte 15 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kar yağışı İstanbul'a yaklaşıyor... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Kar yağışı İstanbul'a yaklaşıyor... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (15 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (15 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Dünya
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray: Gazze'de ölen sivillerin sayısı kabul edilemez düzeyde
Beyaz Saray: Gazze'de ölen sivillerin sayısı kabul edilemez düzeyde
SEC, Elon Musk'a dava açtı
SEC, Elon Musk'a dava açtı
Güney Kore tarihinde bir ilk: Devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon gözaltına alındı
Güney Kore tarihinde bir ilk: Devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon gözaltına alındı
Trump ile dünya şimdi nereye?
Trump ile dünya şimdi nereye?
Güney Kore'de kriz: Devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon için ikinci kez tutuklama girişimi
Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon için ikinci kez tutuklama girişimi