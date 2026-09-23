Türkiye ve Irak'tan mutabakat: PKK, Sincar'dan çıkacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile görüştü.

Görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamada, Türkiye ile Irak’ın güvenlik alanındaki işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Taraflar, Sincar’da Irak devlet otoritesinin bütünüyle tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların bölgedeki varlığına son verilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Irak hükümeti son günlerde Sincar’daki silahlı yapıların devlet kontrolüne alınması ve silahların merkezi yönetime teslim edilmesi yönünde adımlar atıyordu.

Ortak açıklamaya göre, Irak’ın söz konusu güvenlik uygulamalarında kaydettiği ilerlemeye paralel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Başika-Zilkan yerleşkesini kararlaştırılan mekanizma ve takvim çerçevesinde Irak Federal Hükümeti’ne kademeli olarak teslim edecek.

Başika-Zilkan’daki Türk askeri varlığının geleceği uzun süredir Ankara-Bağdat ilişkilerinin güvenlik başlıklarından birini oluşturuyordu. Irak’ın kuzeyindeki söz konusu üslerin Irak tarafına devredilmesine ilişkin hazırlıkların gündemde olduğu daha önce de bildirilmişti.

Mutabakat ne anlama geliyor neden önemli?

Mutabakat, terörsüz Türkiye vizyonu açısından kritik öneme sahip. Mutabakata varılan hususlardan biri de terörsüz Türkiye ve dolayısıyla terörsüz bölge hedefine yönelik. Bu çerçevede Bağdat Hükümeti’nin Sincar’daki PKK bağlantılı yapılara silah bıraktırması ve uygun görülen kişileri Irak güvenlik kurumlarına dahil etmesinin ardından, Türkiye’nin de kademeli olarak Başika’da DEAŞ ile mücadele amacıyla bulundurduğu askeri varlığını azaltarak Bağdat Hükümeti'ne devretmesi söz konusu olacak.

Bu taktik görüşmelerin ardından, PKK'nın Irak ve Suriye erişimi önemli ölçüde engellenecek. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi olan, bu bölgedeki sınır sorununun ortadan kalkması kolaylaşacak.

Irak hükümetinin Sincar bölgesine yönelik girişimleri çok önemli bir adım olarak görülüyor. Kandil, Mahmur, Sincar hattı, örgütün uzun zamandır silah ve insan transferini yürüttüğü bir koridor olarak işlev gördü ve şimdi bu koridor ortadan kalkıyor. Bu bölge federal hükümetin denetimine girecek, buradaki unsurların Irak güvenlik güçlerine entegrasyonu tamamlanacak.

Kalkınma yolu hızlandırılacak

Türkiye ve Irak ayrıca ikili ticaret ve yatırım hacminin artırılması, daha önce imzalanan anlaşmaların uygulamaya geçirilmesi ve ortak stratejik projelerin hızlandırılması konusunda görüş birliğine vardı.

Bu kapsamda özellikle Kalkınma Yolu Projesi’nin ilerletilmesi konusunda ortak irade ortaya konuldu. Türkiye ve Irak, son aylarda enerji, ulaştırma ve ticaret alanlarındaki işbirliğini genişletmek için temaslarını yoğunlaştırmıştı.

Erdoğan-Zeydi görüşmesine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı.