Türkiye ve Malezya diplomatik ilişkilerinin başlamasının 60. yılını kutluyor

Malezya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Sazali Mustafa Kamal, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda olumlu bir ivme kazandığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“İki ülke arasındaki ilişkilerin yakın ve dostça olması ve yıllarca süre gelen dost ülke kavramı 7 Temmuz 2022'de Kapsamlı Stratejik Ortaklığa (CSP) yükseltilmesiyle daha sıkı bir boyuta evrildi CSP, siyasi, ticari, ekonomik, eğitim, savunma ve turizm alanlarında iş birliğine odaklanmaktaydı.

Son dört yılda, iki ülke arasında giderek büyüyen bağlar ve ortaklıklar gördük. Bu süre zarfında, Malezya'dan Türkiye'ye toplam 27 üst düzey ziyaret gerçekleştirildi. Bunlara, Ağustos 2022'de Majesteleri Malezya Kralı'nın Devlet Ziyareti, 2022 ve 2023'te toplam üç (3) Başbakan ziyareti, Başbakan Yardımcısı ve bir dizi kabine bakanının ziyareti de dahildir.

İkili ilişkilerin gidişatından çok memnunuz

Malezya - Türkiye ikili ilişkilerinin gidişatından gayet memnunum. Ticaret ve ekonomi konusunda, iki ülke 29 Eylül 2022'de genişletilmiş Malezya - Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması'nı (MTFTA) imzaladı. MTFTA, her iki ülkedeki işletmelere fayda sağladı; buna göre, Malezya'ya giden Türk mallarının yüzde 99'u vergiden muafken, Türk ekonomisine giren Malezya mallarının yüzde 86'sı benzer şekilde değerlendirildi.

Büyükelçilik, bu yılın başlarında 6 Mart 2024'te Ankara'da Türk ve Malezyalı şirketlerle bir iş diyaloğu düzenledi. Etkinliğe DEİK, Asya Pasifik İş Konseyleri, CEO'lar, medya ve çeşitli sektörlerden endüstri liderleri katıldı. Etkinlik ayrıca hem Türk hem de Malezyalı işletmelerin ağlarını genişletmeleri ve her iki ülkedeki potansiyel yatırımları keşfetmeleri için bir fırsat sağladı.

Bir diğer iş birliği alanı olarak da turizmi sayabiliriz. Malezya, Güneydoğu Asya'nın kalbinde stratejik olarak konumlanmış bir ülkedir. Bu nedenle Malezya, bölgedeki tüm ülkelere ve Asya-Pasifik'e girişe izin verecek bir konuma sahiptir. Ayrıca, dünyanın dört bir yanından gelen havayollarının geniş bir bağlantı ağı aracılığıyla bölgeye hub yani merkez dediğimiz bir merkezi konumlandırma şansına sahiptir.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'yi ziyaret eden 95 bin 444 Malezyalı kaydedildi ve 17 bin 275 Türk turist Malezya'yı ziyaret ettiler. İstanbul'daki Turizm tanıtım Ajansımız şu anda Malezya'yı Güneydoğu Asya bölgesinde turizm için cazip bir destinasyon olarak tanıtmak için yerel medya, sosyal medya fenomenleri ve tur operatörleriyle işbirliği içinde güçlü tanıtım stratejileri yürütmektedir.

Malezya’da turizm açısdından çok güçlü seçenekler var

Malezya'daki turizm sektörünin sağlayabileceği çok fazla seçenek var. Turistler Langkawi'nin beyaz kumlu plajlarını, Sabah'taki Mabul Adası kıyılarındaki berrak suları, Sarawak'taki yeşil yağmur ormanları deneyimleyebilir, ve daha da fazlasına şahit olup unutulmazlar anılar biriktirebilirler. Turistler ayrıca kültürel çeşitlilik açısından zengin ve alışveriş/yemek keşfi için bir çok güzel bir yer olan başkent Kuala Lumpur'u da kaçırmamalı.

Yakın zamanda "Kuala Lumpur'da Alışveriş ve Gezi: Güneydoğu Asya'nın Kalbindeki Bir Şehir" hakkında bir makale yazdım. CEO Life, Elle ve Atlas gibi bazı dergilerde yayınlandı. Umarım davetimize katılım gösteren bazı medya temsilcileri de bu makaleyi yayınlayarak Malezya'daki turizm olanaklarını Türk halkına tanıtabilirler.

Bu fırsatı değerlendirerek, Büyükelçiliğimizin 16 Eylül 2024'te Ankara'da Malezya Günü ve Malezya - Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 60. Yıldönümüne ev sahipliği yapacağını duyurmak istiyorum. Hepinizi bu etkinliğe davet etmek istiyorum. Bu etkinlikte gerçekleşmesi olası bir medya etkileşimi bizim çok hoşumuza gidecektir.

2025 yılında Malezya bir kez daha ASEAN'a başkanlık edecek. Malezya'nın Karizması altında, ASEAN topluluğu ve ortaklarının yararına sürdürülebilir kalkınmaya odaklanan daha güçlü bir bölgesel grup olma yolunda ilerlemeye devam edecek.

Türkiye, 5 Ağustos 2027'de ASEAN'ın Sektörel Diyalog Ortağı olarak kabul edildi. Bununla birlikte, Türkiye 650 milyonluk ASEAN topluluğu için paha biçilmez bir ortak olarak görülüyor. Sizi ASEAN ile ilişkilerini genişletme konusunda Türkiye'nin ciddiyeti hakkında daha fazla yazmaya davet ediyorum.”