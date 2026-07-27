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Türkiye-Yunanistan sınır kapılarında aksayan araç geçişleri normale döndü

Türkiye-Yunanistan sınır kapılarında aksayan araç geçişleri, Yunan gümrük memurlarının grevi sonlandırmasının ardından normale döndü.

Haber Merkezi
AA
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Türkiye-Yunanistan sınır kapılarında aksayan araç geçişleri normale döndü
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Sabah başlatılan grev nedeniyle Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından araç geçişlerine izin verilmedi.

Pazarkule Sınır Kapısı’ndan Yunanistan'a geçmek isteyen, çoğunluğunu gurbetçilerin oluşturduğu sürücüler, görevliler tarafından Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’na yönlendirildi.

Almanya’ya dönen Ahmet Türkoğlu, Türkiye’den çıkış için Pazarkule Sınır Kapısı'nı tercih ettiğini belirterek, "Yunanistan tarafında grev varmış. Buradan Kapıkule'ye doğru geçeceğiz." dedi.

Fransa’ya giden Cihan Rayman da Yunanistan’daki grev nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanacaklarını ifade etti.

Belçika'ya giden Nesimi Can ise grev sebebiyle Yunanistan’a geçiş yapamadıklarını, bu nedenle yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kapıkule Sınır Kapısı’na yönlendirildiklerini söyledi.

Yunanistan’daki gümrük çalışanlarının öğle saatlerinde grevi sona erdirmesinin ardından Pazarkule ve İpsala sınır kapılarındaki araç geçişleri normale döndü.

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