Türkiye'de 1000 dolar kazanmak için ne kadar çalışılıyor?

OECD ücret verileri ile Our World in Data çalışma süresi istatistiklerinden yararlanılarak hazırlanan çalışmada, yaşam maliyetleri dikkate alınarak satın alma gücü paritesine göre hesaplama yapıldı. Vergiler ise hesaba katılmadı.

Araştırmaya göre, 1000 dolar kazanmak için en az çalışılması gereken ülkeler Lüksemburg ve İzlanda oldu. Her iki ülkede de çalışanların 1000 dolarlık gelire ulaşması için ortalama yalnızca 16 saat çalışması yeterli oluyor. Buna karşılık listenin son sırasında yer alan Kolombiya'da aynı tutarı kazanabilmek için ortalama 86 saat çalışmak gerekiyor.

Almanya'da çalışanlar 1000 dolar kazanmak için yaklaşık 20 saat, ABD'de ise 22 saat çalışmak zorunda kalıyor. Araştırma, gelişmiş ekonomilerde yüksek ücret düzeyinin ve verimliliğin çalışanların satın alma gücünü önemli ölçüde artırdığını ortaya koyuyor. Listede Türkiye ise 1000 dolar kazanmak için en fazla çalışılan 15 ülke arasında yer alıyor.

1000 dolar kazanmak için en fazla süre çalışılan 15 ülke

Sıra Ülke Adı 1.000 $ İçin Gereken Çalışma Süresi 1 Kolombiya 86 saat 2 Meksika 78 saat 3 Yunanistan 60 saat 4 Kosta Rika 53 saat 5 Macaristan 51 saat 6 Şili 51 saat 7 Çekya 48 saat 8 Slovakya 47 saat 9 Portekiz 45 saat 10 Polonya 43 saat 11 Estonya 42 saat 12 Letonya 38 saat 13 Güney Kore 38 saat 14 Türkiye 37 saat 15 İsrail 34 saat

1000 dolar kazanmak için en az süre çalışılan 15 ülke

Sıra Ülke Adı 1.000 $ İçin Gereken Çalışma Süresi 1 Lüksemburg 16 saat 2 İzlanda 16 saat 3 İsviçre 17 saat 4 Norveç 18 saat 5 Danimarka 18 saat 6 Hollanda 19 saat 7 Almanya 20 saat 8 Avusturya 20 saat 9 Belçika 21 saat 10 İrlanda 21 saat 11 Amerika Birleşik Devletleri 22 saat 12 İsveç 22 saat 13 Avustralya 23 saat 14 Finlandiya 23 saat 15 Fransa 24 saat

Araştırma, aynı miktardaki gelirin ülkeden ülkeye çok farklı bir emek karşılığında elde edildiğini ve ücret düzeylerinin yanı sıra satın alma gücünün de refah üzerinde belirleyici rol oynadığını gösteriyor.