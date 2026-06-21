Türkiye'de 1000 dolar kazanmak için ne kadar çalışılıyor?
OECD verilerine göre, ülkeler arasındaki gelir farkını çarpıcı biçimde ortaya koydu. Satın alma gücü dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre, bazı ülkelerde çalışanlar 1000 dolarlık gelire birkaç gün içinde ulaşabilirken, bazı ülkelerde aynı tutarı kazanmak için haftalarca çalışmak gerekiyor. Listenin son sırasında Kolombiya yer alırken, Lüksemburg ve İzlanda zirveyi paylaştı. Türkiye ise listede en fazla süre çalışanlar listesinde üst sıralarda!
OECD ücret verileri ile Our World in Data çalışma süresi istatistiklerinden yararlanılarak hazırlanan çalışmada, yaşam maliyetleri dikkate alınarak satın alma gücü paritesine göre hesaplama yapıldı. Vergiler ise hesaba katılmadı.
Araştırmaya göre, 1000 dolar kazanmak için en az çalışılması gereken ülkeler Lüksemburg ve İzlanda oldu. Her iki ülkede de çalışanların 1000 dolarlık gelire ulaşması için ortalama yalnızca 16 saat çalışması yeterli oluyor. Buna karşılık listenin son sırasında yer alan Kolombiya'da aynı tutarı kazanabilmek için ortalama 86 saat çalışmak gerekiyor.
Almanya'da çalışanlar 1000 dolar kazanmak için yaklaşık 20 saat, ABD'de ise 22 saat çalışmak zorunda kalıyor. Araştırma, gelişmiş ekonomilerde yüksek ücret düzeyinin ve verimliliğin çalışanların satın alma gücünü önemli ölçüde artırdığını ortaya koyuyor. Listede Türkiye ise 1000 dolar kazanmak için en fazla çalışılan 15 ülke arasında yer alıyor.
1000 dolar kazanmak için en fazla süre çalışılan 15 ülke
|Sıra
|Ülke Adı
|1.000 $ İçin Gereken Çalışma Süresi
|1
|Kolombiya
|86 saat
|2
|Meksika
|78 saat
|3
|Yunanistan
|60 saat
|4
|Kosta Rika
|53 saat
|5
|Macaristan
|51 saat
|6
|Şili
|51 saat
|7
|Çekya
|48 saat
|8
|Slovakya
|47 saat
|9
|Portekiz
|45 saat
|10
|Polonya
|43 saat
|11
|Estonya
|42 saat
|12
|Letonya
|38 saat
|13
|Güney Kore
|38 saat
|14
|Türkiye
|37 saat
|15
|İsrail
|34 saat
1000 dolar kazanmak için en az süre çalışılan 15 ülke
|Sıra
|Ülke Adı
|1.000 $ İçin Gereken Çalışma Süresi
|1
|Lüksemburg
|16 saat
|2
|İzlanda
|16 saat
|3
|İsviçre
|17 saat
|4
|Norveç
|18 saat
|5
|Danimarka
|18 saat
|6
|Hollanda
|19 saat
|7
|Almanya
|20 saat
|8
|Avusturya
|20 saat
|9
|Belçika
|21 saat
|10
|İrlanda
|21 saat
|11
|Amerika Birleşik Devletleri
|22 saat
|12
|İsveç
|22 saat
|13
|Avustralya
|23 saat
|14
|Finlandiya
|23 saat
|15
|Fransa
|24 saat
Araştırma, aynı miktardaki gelirin ülkeden ülkeye çok farklı bir emek karşılığında elde edildiğini ve ücret düzeylerinin yanı sıra satın alma gücünün de refah üzerinde belirleyici rol oynadığını gösteriyor.