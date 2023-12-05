Türkiye'de de çok satıyor: Tesla muhbirinden tedirgin eden sızıntı

Kucacz Krupski, Alman Handelsblatt gazetesine mayıs ayında müşterilerin Tesla’nın fren ve otonom sürüş yazılımıyla ilgili şikâyetlerinin de dahil olduğu bazı sızıntılar yapmıştı.

Krupski, şirket içinde kaygılarını ifade etme girişimlerinin görmezden gelindiğini söylerken, Tesla iddialara ilişkin yorum yapmayı reddetmişti.

Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin otonom sürüş teknolojisini savunurken, cumartesi günü X hesabından yaptığı paylaşımda, “Tesla dünyanın açık ara gerçek zamanlı en iyi yapay zekâsına sahip” ifadesini kullanmıştı.

Kaygılarını tek tek anlattı

Krupski, İngiliz medyasına verdiği ilk mülakatta BBC’nin teknoloji editörü Zoe Kleinman’a Tesla’nın otopilot hizmetine güç veren yapay zekânın kullanımına ilişkin kaygı duyduğunu söyledi.

Örneğin, otomatik pilot özelliği destekli direksiyon ve park etmeyi içeriyor -ancak, adına rağmen, hâlâ sürücü koltuğunda elleri direksiyonda olan birini gerektiriyor.

Lucasz Krupski, “Donanımın hazır olduğunu ve yazılımın hazır olduğunu düşünmüyorum. Bu hepimizi etkiliyor çünkü aslında kamuya açık yollarda deneyler yapıyoruz. Yani bir Tesla'nız olmasa bile, çocuklarınız hâlâ yaya yolunda yürüyor” dedi.

Şirket verilerinde kanıtlara ulaştı

Krupski, şirket verilerinde, belirli bir düzeyde otonom veya yardımcı sürüş teknolojisine sahip araçların güvenli bir şekilde çalıştırılmasına ilişkin gerekliliklere uyulmadığını gösteren kanıtlar bulduğunu söyledi.

Tesla çalışanlarının bile kendisine araçların var olmayan engeller karşısında rastgele fren yaptığından bahsettiğini ve bunun "hayali frenleme" olarak bilindiğini de sözlerine ekledi. Bu durum, müşteri şikayetleriyle ilgili elde ettiği verilerde de ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı Ocak ayından bu yana Tesla'yı destekli sürüş özellikleriyle ilgili iddiaları nedeniyle soruşturuyor.

Alman Handelsblatt gazetesi, Krupski'nin keşfettiği 100 GB'lık dahili verileri paylaşmasının ardından "Tesla Dosyaları"nı yayınlamıştı.

Tesla'nın Avrupa merkezinin bulunduğu Hollanda'daki veri koruma otoritesi, BBC'ye veri ihlalinden haberdar olduğunu ve iddiayı incelediğini doğruladı.

'Geceleri zar zor uyuyorum"

Lucasz Krupski son altı ayın ve ihbarcı olma deneyiminin "dehşet verici" olduğunu söyledi. BBC'ye verdiği demeçte "Bazen geceleri zar zor uyuyorum" dedi.

Ancak eylemleri başkaları tarafından da takdir edildi -Blueprint for Free Speech Whistleblowing Ödülü'ne layık görüldü.