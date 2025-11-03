  1. Ekonomim
  3. Türkiye'de de forma giyen eski basketbolcu Stimac siyasi eylemleri nedeniyle Sırbistan'da tutuklandı
Türkiye'de Beşiktaş, Anadolu Efes, Türk Telekom, Fenerbahçe ve Banvit formaları giyen eski basketbolcu Vladimir Stimac dün Sırbistan Radyo Televizyonu önünde katıldığı eylemde gözaltına alındı.

Eski Sırp milli basketbolcu ve aktivist Vladimir Stimac, dün gece Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) binasının önünde katıldığı eylem nedeniyle gözaltına alındı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı (MUP) yaptığı açıklamada, Sırp Parlamentosu önünde kamu düzenini bozmak ve olay çıkarmakla suçladıkları 37 kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu. Bakanlık ayrıca, aynı eylemleri gerçekleştirdiği iddia edilen diğer kişilerin de arandığını belirtti.

Hükümet yanlısı gazeteler ise Stimac’ın gün boyu Parlamento önünde şiddeti kışkırttığı gerekçesiyle Belgrad Yüksek Kamu Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındığını yazdı.

Stimac, Türkiye'de Beşiktaş, Anadolu Efes, Türk Telekom, Fenerbahçe ve Banvit formaları giymişti.

Video: Instagram / Nadja Gavrilovic

