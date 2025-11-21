Türkiye’de elektrikli araç şarj altyapısı hızla genişliyor

EPDK'den yapılan açıklamaya göre bu işlemler, 2 milyon 134 bin 864 saatlik toplam şarj süresine ve 47 bin 429 megavatsaatlik elektrik tüketimine karşılık geldi.

Yeşil şarj istasyonlarının yükselişi

Toplam tüketimin yaklaşık yüzde 61'i, kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası (YEK-G) ile belgelenen yeşil şarj istasyonlarında yapıldı.

Bu dönemde en yüksek elektrik tüketimi 14 bin 438 megavatsaat ile İstanbul’da gerçekleşti. Bunu Ankara, İzmir ve Bursa takip ederken, toplam tüketim içinde en yüksek payı da yüzde 30,2 ile İstanbul aldı.

Markalar arasında en yüksek elektrik tüketimi ise 11 bin 292 megavatsaat ile Trugo tarafından yapılırken, şirketi 8 bin 463 megavatsaat ile Zes izledi. Eşarj, Astor ve Tesla ise tüketim sıralamasında ilk 5 marka içinde yer aldı.

Kurumun ekim verilerine göre Türkiye genelinde 36 bin 361 şarj soketinde 2 milyon 328 bin 190 şarj işlemi gerçekleştirildi.

Şarj soketi sayısı bir yılda yaklaşık üç katına yükseldi

EPDK verilerine göre, kurumun düzenlemeleri doğrultusunda artan yatırımlar neticesinde Türkiye genelinde şarj soketi sayısı hızla yükseldi.

Geçen yılın başında 12 bin 84 olan soket sayısı, bu yılın başında 26 bin 462'ye, bugün itibarıyla ise 36 bin 984'e ulaştı.

Bu soketlerin 15 bin 857'si DC (hızlı şarj), 21 bin 132'si AC (yavaş şarj) niteliğinde bulunuyor. Tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan YEK-G belgeli yeşil şarj noktalarının sayısı ise 16 bin 586 olarak kaydedildi.

EPDK, elektrikli araç pazarındaki hızlı büyümeye paralel olarak Türkiye'nin şarj ağı altyapısının coğrafi kapsayıcılığını artırmayı ve sürdürülebilir, rekabetçi piyasa yapısını güçlendirmeyi öncelikli hedefleri arasında tutuyor.

Türkiye genelinde hizmet veren tüm şarj istasyonlarının konum, ünite ve soket sayısı, güç seviyesi, ödeme yöntemleri, fiyat bilgisi ve doluluk durumu, EPDK tarafından geliştirilen "Şarj@TR" mobil uygulaması üzerinden anlık görüntülenebiliyor.