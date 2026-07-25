Türkiye'de ev sahibi olmak için 12,6 yıllık gelir gerekiyor!

Küresel konut piyasasında fiyatlarla gelirler arasındaki makas açılmaya devam ederken, ülkelerin konut erişilebilirlik performansı da büyük farklılık gösteriyor. Visual Capitalist'in, UN-Habitat Dünya Kentler Raporu 2026 verilerinden hazırladığı analiz, ortalama bir hanenin ev sahibi olabilmesi için kaç yıllık gelir biriktirmesi gerektiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre Türkiye'de bir konut satın alabilmek için ortalama 12,6 yıllık gelir gerekiyor. Bu değer, Türkiye'yi dünya genelinde 183 ülke arasında 136'ncı sıraya yerleştiriyor. Başka bir ifadeyle Türkiye, konut erişilebilirliği açısından listenin alt sıralarında yer alarak birçok gelişmiş ekonomiye göre daha avantajlı bir görünüm sergiliyor.

Raporda, yüksek gelir seviyelerine rağmen konut fiyatlarının çok daha hızlı yükseldiği ülkelerde ev sahibi olmanın giderek zorlaştığına dikkat çekiliyor. Özellikle gelişmiş ekonomilerde konut fiyatlarının uzun yıllardır ücret artışlarının üzerinde seyretmesi, erişilebilirliği önemli ölçüde azaltıyor.

Konut almanın en zor olduğu ilk 10 ülke

Sıra Ülke Gelir/Konut Oranı 1 Suriye 70,2 2 Hong Kong 61,2 3 Nepal 59,0 4 Venezuela 54,4 5 Küba 53,5 6 Etiyopya 49,7 7 Çin 47,8 8 Sri Lanka 37,7 9 Arjantin 33,1 10 Rusya 30,8

Türkiye'nin bulunduğu grup

Ülke Gelir/Konut Oranı Türkiye 12,6 Malezya 12,5 Brezilya 12,2 Meksika 11,9 Kazakistan 11,8

Konut almanın en kolay olduğu son 10 ülke

Sıra Ülke Gelir/Konut Oranı 174 Belçika 4,6 175 Danimarka 4,5 176 Norveç 4,4 177 İsveç 4,3 178 Finlandiya 4,2 179 Avusturya 4,1 180 Almanya 4,0 181 İsviçre 3,9 182 Japonya 3,7 183 Lüksemburg 3,5

Çalışmada kullanılan gösterge, bir ülkede ortalama fiyatlı bir konutun, ortalama yıllık hane gelirinin kaç katına denk geldiğini ölçüyor. Oranın yükselmesi, konut edinmenin zorlaştığını; düşmesi ise konutun daha erişilebilir olduğunu gösteriyor. Araştırma, dünya genelinde 180'in üzerinde ülkeyi kapsıyor ve veriler UN-Habitat Dünya Kentler Raporu 2026'ya dayanıyor.