Türkiye'de gizli temas: Suriye ve Hizbullah ne konuştu?

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Reuters'ın yaptığı habere göre Suriye hükümetinden yetkililer ile Lübnan merkezli Hizbullah'ın temsilcileri, Türkiye'de yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Reuters'a konuşan altı kaynağın da aktardığı bilgilere göre, Türk güvenlik ve istihbarat birimlerinin davetiyle düzenlenen görüşme geçen ay en az bir kez yapıldı. Toplantıya Suriye dışişleri ve istihbarat yetkilileri ile Hizbullah temsilcileri katıldı.

Görüşmenin amacı gerilimi azaltmak

Temasların, 2024'ün sonlarında Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Suriye ile Hizbullah arasında artan gerilimi düşürmeyi amaçladığı belirtildi. Görüşmelerde iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik konuların ele alındığı ve temasların olumlu geçtiği aktarıldı.

Masada güvenlik başlıkları vardı

Suriyeli bir yetkilinin aktardığına göre taraflar birbirlerine karşı düşmanlık beslemedikleri konusunda uzlaştı. Şam yönetiminin, Hizbullah'ı silahsızlandırmak amacıyla Lübnan'a askeri müdahalede bulunmayacağı yönünde güvence verdiği belirtildi. Buna karşılık Suriye tarafı, Hizbullah'tan sınır ötesi kaçakçılık girişimlerinin önlenmesine yardımcı olmasını ve özellikle ülkenin güneyindeki uyuyan hücrelerin tasfiye edilmesini istedi.

Hizbullah'dan Suriye'ye müdahale etmeme taahhüdü

Hizbullah temsilcilerinin kaçakçılık ve hücrelere ilişkin taleplere doğrudan yanıt vermediği aktarıldı. Bununla birlikte örgütün Suriye'nin içişlerine müdahale etmeme taahhüdünde bulunduğu belirtildi. Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, görüşmelerde güvenlik konularında önemli ilerleme sağlandığını ifade etti.

Suriye'den Hizbullah hücresi açıklaması

Görüşmelerin ardından Suriye yönetimi, ülkenin güneyinde roket saldırısı hazırlığında olduğu belirtilen bir Hizbullah hücresinin yakalandığını açıkladı. Hizbullah ise bu iddiayı reddetti. Örgüt, Suriye topraklarında herhangi bir varlığının bulunmadığını ve ülkede güvenlik ya da askeri faaliyete katılmadığını bildirdi.

Türkiye arabuluculuk yaptı

Görüşmenin Türkiye'nin girişimiyle gerçekleştirildiği belirtildi. Türkiye'nin, Suriye'nin yeniden inşası ve bölgesel istikrar kapsamında yürüttüğü temasların bir parçası olarak iki tarafı aynı masaya getirdiği aktarıldı. Suriye ile Hizbullah arasındaki temasların Türkiye kanalıyla yaklaşık iki ay önce başladığı ifade edildi.

İran görüşmede yer almadı

Hizbullah'ın en önemli destekçilerinden İran'ın görüşmede doğrudan temsil edilmediği belirtildi. Lübnanlı güvenlik kaynağına göre Hizbullah, toplantıya Tahran'ın bilgisi dahilinde katıldı. Ancak İran'ın görüşmede bulunmaması ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'nın şimdilik İran ile doğrudan temas kurmayı reddetmesi nedeniyle Tahran'ın rahatsız olduğu öne sürüldü.

Henüz nihai anlaşma yok

Tarafların görüşmeler sonucunda henüz nihai bir anlaşmaya ulaşmadığı belirtildi. Toplantının kamuoyuna açıklanmamasının da tarafların üzerinde uzlaştığı nihai bir çerçevenin bulunmamasıyla bağlantılı olduğu aktarıldı. Suriye, Türkiye ve ABD makamları ile Hizbullah ve İran'ın Cenevre Daimi Temsilciliği, Reuters'ın konuyla ilgili sorularına yanıt vermedi.

Türkiye'de gerçekleştirilen görüşme, Suriye ile Hizbullah arasında bilinen ilk yüz yüze temaslardan biri olarak kayda geçti.