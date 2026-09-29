Türkiye'deki hava savunma sistemleri için karar anı: Rusya'dan sürpriz hamle

New York'ta açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin elindeki S-400 hava savunma sistemlerinin başka bir ülkeye transferi konusunda sınırları çizdi. Sistemlerin devri için henüz resmi bir başvuru yapılmadığını ifade eden Lavrov, herhangi bir transferin ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğrudan onayıyla mümkün olabileceğini dile getirdi.

Alıcı ülke ve güvenlik güvencesi

Söz konusu bataryaların devredileceği ülkenin Rusya ile dostane ilişkilere sahip olmasının şart koşulduğunu belirten Lavrov, bir diğer kritik hususa daha dikkat çekti. Bataryaları devralacak ülkenin, bu sistemleri Ukrayna gibi Rusya ile anlaşmazlık yaşayan üçüncü taraflara aktarmayacağına dair kesin güvence vermesi gerektiği aktarıldı.

Hangardaki sistemler ve diplomatik temaslar

Türkiye'nin 2019 yılında tedarik ettiği ve ABD yaptırımları ile F-35 programından çıkarılmasına neden olan S-400 sistemleri uzun süredir hangarlarda muhafaza ediliyor. Sistemlerin Birleşik Arap Emirlikleri veya Kuveyt gibi ülkelere devri seçeneği gündemdeki yerini korurken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın BAE ziyareti diplomatik kulislerdeki hareketliliği artırdı.