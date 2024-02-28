Türkiye'den AB'ye iltica başvuruları yüzde 82 arttı

Avrupa Birliği İltica Ajansı'nın (EUAA) açıkladığı verilere göre, Avrupa Birliği'ndeki iltica başvuruları 2023 yılında yüzde 18 artışla 1,14 milyona ulaştı.

Yeni veriler 2015-2016 mülteci krizinden bu yana iltica başvurularının en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi.

1,1 milyon başvuru yapıldı

27 AB üyesi ile birlikte İsviçre ve Norveç'i de kapsayan çalışma sonucunda geçtiğimiz yıl 2022'ye kıyasla iltica başvurularında yüzde 18'lik bir artış yaşandı ve 1,1 milyon başvuru alındı.

EUAA'nın son raporunda en fazla başvuru alan ülke, başvuruların yaklaşık üçte birinin yapıldığı Almanya oldu. Bu ülkeyi Fransa, İspanya ve İtalya izledi.

En fazla başvuru Almanya'ya

2023 yılında Almanya 334 bin başvuru ile çalışmada değerlendirilen ülkelere yapılan tüm başvuruların yüzde 29'unu alarak AB içinde sığınmacılar için en önde gelen varış noktası olma konumunu korudu.

Ancak Almanya tek başına, ikinci ve üçüncü en fazla başvuru yapılan ülkeler Fransa ve İspanya'nın toplamından daha fazla başvuru alması dikkat çekti.

Fransa 167 bin başvuru ile tüm başvuruların yüzde 15'ini, İspanya 162 bin başvuru ile yüzde 14'ünü ve İtalya da 136 bin başvuru aldı. Bu dört ülkenin aldığı başvuru sayısı, toplu olarak bu dönemde çalışmada incelenen 29 ülkeye yapılan tüm başvuruların üçte ikisinden fazlasını oluşturdu.

Suriye ve Afganistan rekor kırdı

Başvurularda Suriye'den gelenler açık ara başı çekmeye devam etti, bunu yine Afganistan takip etti. 2023'te 181 bin iltica başvurusunda bulunan Suriyeliler, 2022'ye kıyasla yüzde 38'lik bir artışla en fazla başvuruyu yapan ulus oldu.

Uzun yıllardır ikinci en büyük başvuru grubunu oluşturan Afganlar 2023'te de bu sırayı korudu, ancak başvuru oranı düşen tek ulus olarak öne çıktı. Afganlar 2023'te 114 bin başvuru ile 2022'ye göre yüzde 11 daha az başvuruda bulundu.

Türkiye'den başvurularda dikkat çeken artış

Türkiye'den yapılan başvurular ise en dikkat çekici artışa işaret etti. Türk vatandaşları, 2022 yılına kıyasla yüzde 82'lik bir artışla yaklaşık 100 bin 870 iltica başvurusunda bulundu.

Bunların 96 bin 147'si ilk defa başvurular olarak değerlendirildi, 37 bin 841'i karara bağlanırken, 83 bin 964 başvuru hala değerlendirme aşamasında. 10 bin 457 başvuru ise geri çekildi. 94 başvuru ise varış ülkesinden başka ülkeye yönlendirildi.

Başvuruların çoğu Almanya'da yapıldı. Bu ülkeyi Fransa ve Avusturya takip etti. Rapora göre, Türklerin iltica başvuru kabullerinde son dört yılda istikrarlı bir düşüş görüdü. 2019'da yüzde 54 olan başvuru kabul oranı, 2023'te yüzde 25'e geriledi.