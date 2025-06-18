Türkiye'den ihraç edilen Antep fıstığı kreması, ABD’de salmonella salgınına yol açtı

Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) göre, bazı kişilerde salmonella enfeksiyonu görüldüğünün bildirilmesinin ardından Türkiye’den ihraç edilen fıstık kreması market raflarından toplatılıyor.

Türk markası salmonella salgınına yol açtı

USA Today’in haberine göre, FDA, ülke çapında toptan dağıtımcılar, restoranlar ve yemek servisi noktaları için çevrimiçi olarak satılan bir ürün olan Emek markalı fıstık kremasının en az iki eyalette salmonella salgınına yol açtığını duyurdu.

Dondurma ve tatlılarda kullanılıyordu

Dondurma başta olmak üzere tatlılarda kullanılan bir fındık ezmesi olan ürün, Türkiye'de Emek Doğal Sağlık Ürünleri İklim Gıda İnşaat San Tic Ltd Şti tarafından üretilip ABD'ye ihraç ediliyor.

FDA ve CDC salgını araştırıyor

FDA ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), eyalet ve yerel ortaklarla işbirliği yaparak çok sayıda eyalette yayılan salgını araştırıyor.

Ürünü yedikten sonra hastalık bildirimi yapıldı

19 Mayıs itibarıyla, üçü kuzey orta eyalette olmak üzere dört kişi, etkilenen ürünü yedikten sonra hastalandıklarını bildirdi. FDA 13 Haziran'da güncellenen gönderisinde uyarıyı yayımladı. FDA ayrıca "bu firmanın diğer partilerinin veya ürünlerinin etkilenip etkilenmediğini" belirlemek için çalıştığını duyurdu.

İki eyalette şikayetler arttı

FDA ve CDA'ya göre, şu ana kadar iki eyalette üründen dolayı hastalanan kişiler bildirildi. Minnesota’da 3 kişi, New Jersey’de 1 kişi hastalandı.

Fıstık kremaları geri çağrıldı

FDA, 5 kilogramlık beyaz bidonlarda satılan Emek markalı Fıstık Kremasını geri çağırıyor. FDA, geri çağrılan kremin son tüketim tarihi 9 Ekim 2026, üretim kodu (PNO:) ise 241019 olduğunu duyurdu.

Salmonella nedir?

Salmonella veya salmonellozis, ishal, ateş ve mide ağrılarına neden olan, salmonella bakterilerinin neden olduğu bakteriyel bir enfeksiyondur. Hayvan ve insan bağırsaklarında yaşayan salmonella bakterisi, dışkı yoluyla dışarı atılarak yiyecek ve içeceklere bulaşır. Özellikle yaz aylarında daha çok görülen salmonella enfeksiyonunun en yaygın görülen belirtileri ishal, ateş ve mide kramplarıdır. Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ölümcül olabilir.

Belirtiler genelde kontamine ürünü tükettikten 12–72 saat sonra ortaya çıkıyor. Çoğu kişi tedavi olmadan iyileşse de bazı durumlarda hastane tedavisi gerekebilir.

Hamile kadınların salmonellada daha yüksek risk altında olduğu belirtiliyor. Semptom yaşayan tüketicilerin sağlık kuruluşuna başvurmaları öneriliyor.