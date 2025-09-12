Türkiye’den kaçırılmıştı! İmparator heykelini alan koleksiyonere tutuklama emri çıkarıldı

Türkiye’den kaçırılan imparator heykelini alan 74 yaşındaki koleksiyoner Aaron Mendelsohn hakkında tutuklama kararı verildi.

Türkiye’den çalındığını bilmesine rağmen satın aldı

Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nden çalınan 2000 yıllık bir heykeli satın alan koleksiyoner, Manhattan Bölge Savcılığınca yapılan soruşturma, Mendelsohn’un heykelin Türkiye’den çalındığını bilmesine rağmen satın aldığını ortaya çıkardı. New York Times'ta yer alan habere göre, Koleksiyoner iddiaları reddetse de sunulan kanıtlar sonrasında hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Ceza davası açıldı

Mendelsohn tarafından satın alınan İmparator Heykeli, Boubon Antik Kenti’nde 1960’lı yıllarda gerçekleştirilen kaçak kazılarla çıkarılan yaklaşık 10 heykelden biriydi. Önce İngiltere’ye götürülen heykelin son durağı ise Amerika Birleşik Devletleri oldu. 2007 yılındaysa koleksiyoner Mendelsohn tarafından bir galeriden satın alındı. Mendelsohn, Türkiye’den kaçırıldığını bilmesine rağmen heykeli sergilemeye devam etti. Ancak Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kültürel mirasın korunmasına yönelik ortak çalışmalar sonrasında işler onun için yolunda gitmedi.

Yazışmaları mercek altına alındı

ABD’de 2017 yılında savcılık bünyesinde kurulan Çalıntı Eserler Birimi Mendelsohn’un elindeki heykel için ceza davası açma yoluna gitti. Gazetenin haberine göre, ABD’li uzmanlar dava dosyası için oldukça titiz bir çalışma yürüttü. Koleksiyonerin tüm elektronik yazışmaları mercek altına alındı.

Tespit edilen yazışmalara göre Aaron Mendelsohn, heykeli satın alırken eserin Türkiye’den kaçırıldığını biliyordu. Hatta bir uzmanla yazışmasında, eseri hukuki takibattan nasıl kurtarabileceğine dair tavsiye bile aldı. Eski bir müze küratörü verdiği tavsiyede, heykelin yalnızca özel misafirlere gösterilmesi durumunda yasal takipten kurtulabileceğini belirtti.

Heykelin Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor

Manhattan Bölge Savcılığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca elde edilen ve savcılık tarafından sunulan deliller sonrasında mahkeme, Mendelsohn’un İmparator heykelinin Türkiye’den kaçırıldığını bilmesine rağmen satın aldığı iddiaları karşısında hakkında tutuklama emri çıkardı. Yargılama sürecinin sonunda heykelin Türkiye’ye iade edilmesi bekleniyor.

Türkiye ve Manhattan Bölge Savcılığı arasında süren iş birliği sayesinde her iki ülkede yapılan soruşturmalar ve toplanan deliller sonucu bugüne kadar 5 imparator heykelinin Türkiye’ye iadesi sağlandı.