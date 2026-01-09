Türkiye’den net mesaj: Halep’teki çatışmalar Türkiye’nin güvenlik gündeminde

Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin sınır komşusu Suriye’deki gelişmelerin milli güvenlik öncelikleri doğrultusunda yakından takip edildiğini belirterek, "Türkiye’nin öncelikli hedefi, Suriye’nin siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve merkezi yapısının korunmasıdır" ifadelerini kullandı.

MİT’ten Halep alarmı: Sınır hattındaki çatışmalar yakından izleniyor

Kaynaklar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının sahadaki gelişmeleri bu hedefler doğrultusunda izlediğini vurgulayarak, "Sınır hattına yakın bölgelerde yaşanan çatışmaların Türkiye’ye olumsuz etkilerini en aza indirmek, muhtemel göç hareketlerini dikkatle takip etmek ve sivil halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm gelişmeler yakından izlenmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Halep kentinde, özellikle Kürt nüfusun yoğun olduğu Şeyh Maksud, Eşrefiye (Aşrafiye) ve Beni Zeyd mahallelerinde Suriye ordusu ile SDG unsurları arasında yaşanan çatışmalara değinen güvenlik kaynakları, "Bu çatışmalar, Türkiye’nin milli güvenlik perspektifi içinde ele alınmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, SDG’nin Suriye hükümetiyle 10 Mart’ta imzalanan mutabakata uymadığını belirterek, "SDG’nin uzlaşıdan uzak ve maksimalist tutumu, sivil kayıplara ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açmıştır" dedi. Çatışmaların bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirme riski taşıdığına da dikkat çekildi.

"Şam yönetimi, sorunun çatışmasız çözümü için SDG’ye çok sayıda öneri sunmuştur"

Suriye hükümetinin uzun süre diyalog ve uzlaşı kanallarını açık tuttuğunu belirten güvenlik kaynakları, "Şam yönetimi, sorunun çatışmasız çözümü için SDG’ye çok sayıda öneri sunmuştur. Ancak bu öneriler kabul edilmemiş, zaman kazanmaya yönelik bir tutum sergilenmiştir" değerlendirmesini yaptı.

Çatışmalar sonrası sahadaki duruma ilişkin bilgi veren kaynaklar, "Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinin büyük bölümü merkezi yönetimin kontrolüne geçmiştir. Şeyh Maksud mahallesinde ise süreç devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Son gelişmelerin ardından Suriye hükümetinin SDG unsurlarının bölgeden çıkması için adımlar attığını aktaran kaynaklar, "SDG üyelerinin Fırat’ın doğusuna çekilmesi amacıyla güvenli koridor oluşturulmuş, yerleşim alanlarında yeni bir askeri tırmanışın önüne geçmek için saat 03.00 itibarıyla tek taraflı ateşkes ilan edilmiştir" bilgisini paylaştı.

"Uygun kanallar üzerinden SDG’ye de gerekli mesajlar iletilmektedir"

Bu adımların Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından olumlu değerlendirildiğini belirten güvenlik kaynakları, "Bununla birlikte sivil halkın güvenliği ve muhtemel göç dalgalarının önlenmesi büyük önem taşımaktadır" dedi. SDG unsurlarının sivil mahalleleri ve halkı canlı kalkan olarak kullanmaya çalışmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Türkiye’nin sürecin başından bu yana barışçıl çözümü esas aldığını ifade eden kaynaklar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye hükümeti ve ABD ile sürekli temas halindedir. Uygun kanallar üzerinden SDG’ye de gerekli mesajlar iletilmektedir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişmelerden anbean haberdar edildiğini belirten güvenlik kaynakları, "Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile tam koordinasyon içinde, gelişmeler çok boyutlu olarak izlenmektedir. Sahadaki MİT personeli 24 saat esasıyla görev başındadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Suriye’nin istikrarını kendi güvenliğiyle eşdeğer gördüğünü vurgulayan kaynaklar, "Suriye’deki Kürtler, Suriye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarıdır. Kürtlerin haklarının korunması da Türkiye’nin öncelikleri arasındadır. Türkiye’nin temel amacı, Suriye’de kalıcı barış ve istikrar ile toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır. SDG’nin de Suriye’nin siyasi birliğine, toplumsal huzuruna ve entegrasyonuna katkı sunacak bir tutum sergilemesi beklenmektedir" dedi.