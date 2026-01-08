Türkiye–İsrail–ABD üçgeni: F-35 krizi aşılabilecek mi?

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın son dönemde ele aldığı konular arasında iki ülke arasındaki gerginliğin azaltılmasının da yer aldığı kaydediliyor.

Barrack'ın 15 Aralık'ta Netanyahu ile Kudüs'te yaptığı görüşmede özellikle Gazze barış anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanması konusunu ele aldığı, bu kapsamda Türkiye'nin Uluslararası İstikrar Gücü'ne (UİG) katılımının önemine işaret ettiği belirtiliyor.

İsrail'in Türkiye'nin UİG'ye katılımı konusundaki vetosunu kaldırmasının hem anlaşmanın ikinci aşamasının uygulanması açısından hem de Türkiye ve İsrail arasındaki gerilimin azaltılması açısından yararlı olacağı Washington'da yapılan değerlendirmeler arasında.

Erdoğan: NATO için önemli

Erdoğan'ın 2026'da Trump ile yaptığı ilk görüşme de bu açıdan önemli oldu.

ABD Başkanı ile görüşmesinden hemen önce Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Erdoğan, ilişkilerde önemli yer tutan F-35 ve Gazze konularına değindi.

Erdoğan, "Türkiye'nin bedelini ödediği F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi iki stratejik ortak olan Türkiye ve ABD'nin yanı sıra NATO'nun güvenliği için de önemli ve gereklidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasının Trump'ın "Türkiye bu uçakları İsrail'e karşı kullanmayacak" ifadelerinin ardından gelmesi dikkat çekici bir gelişme oldu.

Aynı röportajda, Türkiye'nin UİG'ye katılımı konusunda bir soruya da yanıt veren Erdoğan şöyle konuştu: