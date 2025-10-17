  1. Ekonomim
  Türkiye'nin 17. İyilik Gemisi, Gazze için El-Ariş Limanı'na ulaşacak
Gazze için yardım malzemesi taşıyan 17. İyilik Gemisi'nin Mısır'ın El-Ariş Limanı'na demir atmak üzere son hazırlıklarını tamamladığı, öğle saatlerinde limana ulaşacağı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ve 17 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle hazırlanan yaklaşık 900 tonluk gıda malzemesiyle Mersin'den yola çıkan "Akdeniz" adlı gemide prosedürler tamamlandı.

Geminin, öğle saatlerinde El-Ariş Limanı'na demir atması ve AFAD yetkilileri tarafından karşılanması bekleniyor.

Türkiye'nin 17. İyilik Gemisi, Gazze için El-Ariş Limanı'na ulaşacak - Resim : 1Türkiye, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 14 uçak ve 16 gemiyle insani yardım gönderdi. Bölgede sağlanan ateşkesin ardından yola çıkan 17. İyilik Gemisi, bu kapsamda Gazze'ye yönelik destek çalışmalarının yeni aşamasını temsil ediyor.

