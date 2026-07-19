Türkiye'nin bütçesinin tam 55 katı: Dev şirketin varlıkları 15 trilyon dolara aştı

Küresel finans piyasalarının en etkili oyuncularından biri olan ABD merkezli BlackRock, tarihi bir eşiği geride bıraktı. Şirket, ikinci çeyrek finansal sonuçlarında yönetimi altındaki varlıkların ilk kez 15 trilyon doların üzerine çıktığını duyurdu. Böylece BlackRock, bu büyüklüğe ulaşan ilk varlık yönetim şirketi olarak kayıtlara geçti.

Şirketin ulaştığı büyüklük, yalnızca finans sektörü açısından değil, küresel ekonomi açısından da dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. BlackRock'un yönettiği varlıklar, ABD ve Çin dışındaki tüm ülkelerin yıllık ekonomik üretiminden daha büyük bir hacme ulaştı.

Türkiye bütçesinin yaklaşık 55 katı

BlackRock'un yönettiği 15 trilyon dolarlık portföy, ülkelerin ekonomik büyüklükleriyle kıyaslandığında çarpıcı sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Türkiye'nin 2025 yılı merkezi yönetim bütçesi yaklaşık 14,7 trilyon TL seviyesinde bulunuyor. Güncel kurla bu tutar yaklaşık 270 milyar dolar düzeyine karşılık geliyor. Buna göre BlackRock'un yönettiği varlıklar, Türkiye'nin yıllık bütçesinin yaklaşık 55 katına ulaşıyor.

Şirketin yönettiği para, Almanya'nın yıllık ekonomik büyüklüğünün yaklaşık üç katı seviyesinde bulunuyor.

Japonya , Birleşik Krallık , Fransa , İtalya , Kanada , Brezilya ve Güney Kore gibi dünyanın en büyük ekonomilerinin yıllık GSYH'leri de BlackRock'un yönettiği varlıkların gerisinde kalıyor.

15 trilyon dolarlık büyüklük, küresel ekonominin yaklaşık yüzde 13'üne karşılık geliyor.

Uzmanlar ise bu karşılaştırmalarda önemli bir ayrıntıya dikkat çekiyor. Yönetilen varlıkların bir yatırım stoku, gayrisafi yurt içi hasılanın ise bir yıl içinde üretilen ekonomik değeri ifade ettiğini vurguluyor.

Şirketin kasasındaki para değil

BlackRock'un yönettiği 15 trilyon dolar, şirketin kendi sermayesini oluşturmuyor.

Bu varlıklar; emeklilik fonları, sigorta şirketleri, kamu kurumları, devlet fonları ve milyonlarca bireysel yatırımcının tasarruflarından oluşuyor. BlackRock ise bu fonları belirli bir yönetim ücreti karşılığında işletiyor.

En büyük yatırım hisse senetlerinde

Şirketin portföy dağılımı da küresel yatırım eğilimlerini ortaya koyuyor.

Toplam varlıkların 8,9 trilyon doları hisse senetlerinde tutuluyor. Bu kalem, BlackRock portföyünün açık ara en büyük bölümünü oluşturuyor.

Bunu 3,4 trilyon dolarla tahvil ve diğer sabit getirili yatırım araçları izliyor.

Çoklu varlık fonlarının büyüklüğü 1,3 trilyon dolar, nakit yönetimi ve para piyasası ürünleri ise 1,1 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Alternatif yatırımların toplam büyüklüğü 449 milyar dolar olsa da, altyapı, özel sermaye, özel kredi ve gayrimenkul yatırımları şirketin ücret gelirlerinde önemli paya sahip bulunuyor.

BlackRock ayrıca yaklaşık 152 milyar dolarlık emtia ve döviz fonu, 49 milyar dolarlık kripto varlık fonu yönetiyor.

ETF pazarındaki liderliğini güçlendirdi

Şirketin en hızlı büyüyen alanlarından biri ise borsada işlem gören yatırım fonları (ETF) oldu.

BlackRock CEO'su Larry Fink, şirketin iShares markası altındaki ETF varlıklarının 6 trilyon dolar sınırını aştığını açıkladı. Bu rakam, yalnızca üç yıl önceki seviyenin yaklaşık iki katına ulaştı.

Bugün şirket tarafından yönetilen her 100 doların yaklaşık 41 doları ETF ürünlerinde değerlendiriliyor.

Jeopolitiğin de önemli aktörlerinden biri

BlackRock'un büyüklüğü şirketi yalnızca finans sektörünün değil, küresel siyasetin de önemli aktörlerinden biri haline getirdi.

Şirket, Panama Kanalı'nın iki ucundaki stratejik limanların satın alınması için kurulan konsorsiyuma liderlik ederken, ABD ile Çin arasındaki jeopolitik rekabetin de merkezinde yer aldı.

Öte yandan CEO Larry Fink, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretine katılan iş dünyası heyetinde yer alarak Washington ile Pekin arasındaki ekonomik temaslarda da aktif rol üstlendi.

BlackRock ayrıca ABD'deki 401(k) emeklilik sistemi kapsamında özel piyasa yatırımlarının yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlemeleri destekleyerek bu alandaki büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

Şirketin ikinci çeyrek gelirleri yıllık bazda yüzde 31 artışla 7,1 milyar dolara yükselirken, hisse başına düzeltilmiş kâr 13,91 dolar olarak gerçekleşti. Finansal sonuçların açıklanmasının ardından BlackRock hisseleri yaklaşık yüzde 7 değer kazandı.