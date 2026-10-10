Türkiye'nin Çin'e ne kadar borcu var?

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Çin'in küresel ekonomideki finansman gücü ve ülkelerin Pekin yönetimine olan borçları yeniden gündemde. Dünya Bankası verilerine dayandırılan araştırma, Çin'e en fazla borcu bulunan 30 ülkeyi ortaya koydu.

Araştırmada Türkiye'nin de üst sıralarda yer alması dikkat çekti. Türkiye'nin Çin'e olan borcu 28 milyar dolar olarak gösterilirken, ülke bu tutarla dünyanın en fazla borcu bulunan 10'uncu ülkesi oldu.

Araştırma, Çin'in yalnızca gelişmekte olan ekonomilere değil, Rusya ve Brezilya gibi büyük ekonomilere de önemli miktarda finansman sağladığını ortaya koyuyor.

Türkiye'nin listedeki konumu, Çin ile ekonomik ve finansal ilişkilerinin ulaştığı boyut açısından dikkat çekerken, açıklanan rakamın kamu ve özel sektör borçları bakımından ayrıntılı dağılımı çalışmada belirtilmiyor.

Listenin zirvesinde Rusya var: 169 milyar dolar

Çin'e en fazla borcu bulunan ülke yaklaşık 169 milyar dolarla Rusya oldu. Rusya'yı 113 milyar dolarla Venezuela ve 69 milyar dolarla Pakistan izledi.

Dördüncü sırada 65 milyar dolarla Angola, beşinci sırada ise 64 milyar dolarla Kazakistan yer aldı.

İlk 10'daki diğer ülkeler Endonezya, Brezilya, Arjantin, Vietnam ve Türkiye olarak sıralandı.

Çin'e en fazla borcu bulunan 10 ülke şöyle:

Rusya: 169 milyar dolar Venezuela: 113 milyar dolar Pakistan: 69 milyar dolar Angola: 65 milyar dolar Kazakistan: 64 milyar dolar Endonezya: 55 milyar dolar Brezilya: 54 milyar dolar Arjantin: 38 milyar dolar Vietnam: 29 milyar dolar Türkiye: 28 milyar dolar

30 ülkenin Çin'e borcu 1 trilyon doları aştı

Araştırmada incelenen 30 ülkenin Çin'e olan toplam borcu yaklaşık 1 trilyon 31 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bu rakam, Çin'in uluslararası finansman sistemindeki ağırlığını ortaya koyarken, özellikle dış finansmana erişimde güçlük yaşayan ülkelerin Çin kaynaklı kredilere yöneldiğine işaret ediyor.

Rusya, Venezuela ve İran'ın Çin'e olan toplam borcu 310,1 milyar dolara ulaşıyor. Bu üç ülkenin borcu, araştırmada incelenen 30 ülkenin toplam borcunun yüzde 30,1'ini oluşturuyor.

Batı ülkelerinin yaptırımlarına maruz kalan bu ekonomiler açısından Çin, alternatif finansman kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Çin'in küresel finansmandaki etkisi büyüyor

Çin, son yıllarda altyapı, enerji, ulaştırma ve sanayi yatırımlarına sağladığı finansmanla küresel kredi piyasasında önemli bir aktör haline geldi.

Çinli finans kuruluşlarının sağladığı krediler, özellikle Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki ülkelerin büyük ölçekli projelerinde kullanılıyor.

Bununla birlikte Çin'e olan borçların büyümesi, ülkelerin dış finansman bağımlılığı ve borçların sürdürülebilirliği konusundaki tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu tablo, Çin'in yalnızca ticaret ve üretimde değil, uluslararası kredi ilişkilerinde de önemli bir konuma sahip olduğunu gösteriyor.

Türkiye'nin 28 milyar dolarlık borçla ilk 10'da bulunması ise Türkiye-Çin ekonomik ilişkilerinin finansman boyutunu yeniden gündeme taşıyor.