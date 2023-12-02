Türkiye'nin eli Nijerya'daki yetimhaneye uzandı

Nijerya'da bulunan sanatçı Gökçe Çiftçioğlu, küratör Beste Gürsu ile Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ın eşi Füsün Bayraktar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından bir bölümü restore edilen Halal Children Home Yetimhanesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, okul çağındaki yetimler için Türkiye tarafından gönderilen kırtasiye malzemeleri ile kıyafetler, yetimhane yetkililerine teslim edildi.

Çocuklar, kendilerine gönderilen malzemelerle sanatçı Çiftçioğlu'yla resim çalışması yaptı.