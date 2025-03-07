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Türkiye'nin girişimiyle Suriye'nin askıdaki İİT üyeliği canlandırıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda, Türkiye'nin girişimleriyle Suriye'nin yaklaşık 13 yıldır askıda olan İİT üyeliği canlandırılması da eklendi. Suriye'yi temsilen Yeni Yönetim'in Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani toplantıya davet edildi.

Haber Merkezi
ANKA
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Türkiye'nin girişimiyle Suriye'nin askıdaki İİT üyeliği canlandırıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen İİT 20'nci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Üst düzey Bakanlık yetkilisi, Türkiye'nin Suriye'nin bölgesel ve uluslararası platformlarda hak ettiği yeri tekrar alması için çaba gösterdiğini kaydederek, "Bu çerçevede, Suriye'nin İİT üyeliğine dönüşünün yolu açıldı" dedi. Yetkili, İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın gündemine Türkiye'nin girişimleriyle, Suriye'nin İİT üyeliğinin canlandırılması konusunun eklendiğini belirtti.

"Suriye'nin yaklaşık 13 yıldır askıda olan İİT üyeliği canlandırılmış oldu"

Toplantıda, Türkiye'nin de katkı sunduğu bir karar tasarısının kabul edildiğini belirten yetkili, "Suriye'nin yaklaşık 13 yıldır askıda olan İİT üyeliği canlandırılmış oldu. Kararın kabulünün ardından Suriye’deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani toplantıya davet edildi ve Suriye'yi temsilen ülke masasındaki yerini aldı" bilgisini verdi.

24 Haziran 2012 tarihinde Cidde'de düzenlenen Bakanlar seviyesindeki İİT Olağanüstü İcra Komitesi'nde, Suriye'deki durumun ele alındığını anımsatan yetkili, "Esad rejiminin kendi halkına yönelik şiddetinin hız kazandığı o dönemde Suriye’nin İİT üyeliğinin askıya alınmasına yönelik bir tavsiye kararı çıkmıştı. Akabinde, 14-15 Ağustos 2012 tarihlerinde Mekke'de düzenlenen 4. Olağanüstü İİT Zirvesi'nde alınan kararla Suriye'nin İİT üyeliği askıya alınmıştı" dedi.

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