Türkiye'nin hemen yanı başında tartışmalı tesis hamlesi

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Doğrudan Türkiye sınırına yakınlığı ve eski teknolojisi nedeniyle bölgesel güvenlik kaygılarına yol açan Metsamor Nükleer Santrali hususunda Erivan yönetiminden kritik bir hamle geldi. Ermenistan hükümeti, uluslararası kamuoyunun ve çevre ülkelerin güvenlik uyarılarına rağmen mevcut tesisi kapatmadan yeni bir nükleer santral projesini hayata geçirmeyi planladığını duyurdu.

Yıllardır süren güvenlik ve deprem riski kaygıları

Ermenistan'ın başkenti Erivan'a ve Türkiye sınırına çok yakın mesafede bulunan Metsamor Santrali, fay hattı üzerinde yer alması ve soğutma sistemlerindeki yetersizlik iddiaları sebebiyle uzun süredir eleştirilerin hedefinde bulunuyor. Uzmanlar ve çevre kuruluşları, eski Sovyet teknolojisiyle inşa edilen yapının bölge genelinde ciddi bir çevre ve radyasyon riski barındırdığına dikkat çekiyor.

Yeni santral projesi ve faaliyet takvimi

Ermenistanlı yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, yeni nükleer ünitenin yapım sürecine ilişkin teknik detayların netleştirildiği aktarıldı. Mevcut santralin lisans süresinin uzatılması çalışmalarının yanı sıra yeni projenin de paralel şekilde yürütüleceği, eski tesisin ancak yeni santral tam kapasiteyle faaliyete geçtikten sonra kademeli olarak kapatılmasının öngörüldüğü ifade edildi.