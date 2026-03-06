Türkiye’nin kadim lezzetleri BBC News’te

BBC News kanalında yayınlanan Discover The World serisinin en yeni programı World’s Ultimate Adventures: Turkey’s Southeastern Soul, izleyicileri Gaziantep ve Şanlıurfa’ya uzanan etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor. Program, binlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan lezzetlerin ve bu lezzetlerin şekillendirdiği kültürel mirasın izini sürüyor.

7 Mart Cumartesi günü BBC News kanalında yayınlanacak programda, sunucu Julie Lin, köklü mutfak geleneğiyle bilinen bu coğrafyada, zengin kültürün insanların kimliklerini nasıl şekillendirdiğini keşfediyor. Yolculuk boyunca izleyiciler, Güneydoğu Anadolu’nun tarih, tat ve hikâyelerle örülü dünyasına yakından tanıklık ediyor.

Malezyalı-İskoç şef Julie Lin, yemek aracılığıyla kültürel kimlikleri keşfetmeye duyduğu ilgiyle tanınıyor. Kendi köklerinden ilham alan tarifler üretmeyi seven Lin, yüzyıllardır aktarılan yemek hikâyelerinin peşine düşerek bölgenin mutfak kültürüne derinlemesine dalıyor.

Julie’nin Gaziantep’teki yolculuğu, kentin simgesi haline gelen fıstıkla başlıyor. UNESCO tarafından gastronomi şehri ilan edilen Gaziantep’te, yerel bir fıstık içeceğini deneyen Lin, çarşıda yaptığı gezinti sırasında fıstığın sayısız çeşidini tatma fırsatı buluyor.

Programın devamında Julie, şehrin en tanınmış baklava ustalarından birinin mutfağına konuk oluyor. Yüzyıllar içinde şekillenen ustalık, sezgi ve teknikle hazırlanan incecik hamur katmanlarının; kaymak ve fıstıkla buluşarak fırına girmeden önceki yolculuğuna tanıklık ediyor.

Gaziantep’ten yaklaşık iki saat doğuya ilerleyen Julie’nin bir sonraki durağı ise, dünyanın en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olarak kabul edilen Taş Tepeler bölgesiyle öne çıkan Şanlıurfa oluyor. 12 Neolitik yerleşim alanından oluşan bu bölgede Lin, insanların 12 bin yıl önce nasıl yemek pişirdiğini ve birlikte nasıl beslendiğini keşfediyor.

Julie ayrıca binlerce yıllık geçmişe sahip bir köfte tarifini kendi elleriyle hazırlıyor ve yolculuğunun son gecesinde, birlikte yemenin hâlâ günlük yaşamın merkezinde yer aldığı bir sofraya konuk oluyor.

Julie Lin programla ilgili duygularını şu sözlerle paylaşıyor: “Türkiye’nin bu bölgesi; büyü, derinlik ve tarih ile dolu bir yer. Bu tarih, manzaradan sofradaki yemeğe kadar her şeye sinmiş durumda. Kültürün zenginliği ve insanların sıcaklığı ile cömertliği burayı gerçekten çok özel kılıyor.”

“Mütevazı fıstığın başrolde olduğu lezzetlerden, dünyanın en eski mutfağı olarak kabul edilen bir alanda durmaya; günlük yemeklerin içine işlenmiş isli ve yoğun isot biberinin tadına kadar Güneydoğu Anadolu, anlam ve lezzetle yaşayan bir bölge. Dünyanın en lezzetli yemeklerinden bazılarına ev sahipliği yapan ve insanı hayran bırakan derin bir tarihe sahip bu coğrafya, daha ilk anda seyahat etme isteği uyandırıyor.”

BBC Studios Komisyon Editörü Emma De’Ath ise şunları söylüyor: “Julie’nin yemeklerin ardındaki hikâyeleri keşfetmeye duyduğu tutku, programın her anında hissediliyor. Merakı izleyiciye de bulaşıyor ve izleyicilerin Türkiye’nin güneydoğusunu onun gözünden deneyimlemesini sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Yeni serimizin ilk bölümü olan bu yapım, yalnızca bir başlangıç. 2026 için Türkiye’de geçecek, alanında uzman iki farklı sunucuyla hazırlanan iki yeni macera daha sipariş ettik. Bu sayede, ülkenin dört bir yanındaki gizli kalmış hazineleri ve doğal güzellikleri keşfetmeye devam edeceğiz.”