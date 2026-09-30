Türkiye'nin komşusundan dikkat çeken teşvik: Taşınana 556 bin lira

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Yunanistan hükümeti, nüfus kaybı yaşayan bölgelerde kalıcı yerleşimi teşvik etmek amacıyla “Yeniden Yerleşim” programını genişletiyor. Program kapsamında uygun şartları sağlayarak belirlenen bölgelere taşınanlara toplam 10 bin euroya kadar mali destek verilecek. Güncel kur üzerinden bu tutar yaklaşık 556 bin liraya karşılık geliyor. Başvuruların ekim ayında açılması planlanıyor.

İş sahibi olma şartı kaldırıldı

Programdaki en önemli değişiklik, taşınacak kişilere yönelik çalışma koşulunda yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte başvuru sahiplerinin yerleştikleri bölgede bir işinin olması veya çalışıyor olması şartı kaldırıldı. Böylece taşındığı bölgede henüz iş bulamamış kişiler de diğer kriterleri karşılamaları halinde destekten yararlanabilecek.

AB üyesi ülke vatandaşları ile 1 Ocak 2025'ten sonra program kapsamındaki bölgelerde bulunan üniversitelerden mezun olanlar da belirlenen koşulları sağlamaları halinde başvuruda bulunabilecek.

Destek iki aşamada ödenecek

Toplam 10 bin euroluk yardım hak sahiplerine tek seferde verilmeyecek. İlk 5 bin euroluk ödeme, başvurunun onaylanmasının ardından yapılacak. Kalan 5 bin euro ise kişinin taşındığı belediyede bir yıl boyunca daimi ikamet etmesinin ardından ödenecek.

Verilecek destek vergiden muaf olacak. Ayrıca yardım tutarına haciz uygulanamayacak ve söz konusu para devlet veya banka borçlarına mahsup edilemeyecek.

Programın kapsamı genişletildi

Yeniden Yerleşim programı ilk olarak Evros bölgesinde uygulanmaya başladı. Daha sonra Kastorya, Kılkış, Serres, Florina, Pella, Drama, Kozani ve Grevena bölgelerine genişletildi. Son düzenlemeyle Yanya ve Thesprotia bölgesindeki Sayada'da bulunan sınır ve dağlık belediyeler de programa dahil edildi.

Başvurular online yapılacak

Programdan hem tek kişilik haneler hem de aileler yararlanabilecek. Başvurularda temel kriter, kişinin ana ikametgahını fiilen program kapsamındaki belediyeye taşıması olacak. Yerleşim şartının yerine getirilip getirilmediği ise yerel belediyeler tarafından kontrol edilecek. Başvurular internet üzerinden gerçekleştirilecek.

Benzer destek İspanya'da da uygulanıyor

Nüfusu azalan bölgeleri canlandırmaya yönelik benzer bir uygulama İspanya'nın La Rioja bölgesinde de bulunuyor. “Revive” adı verilen program kapsamında, nüfusu 5 binin altında olan köylere yerleşen ve konut satın alan, inşa eden veya yenileyen kişilere 40 bin euroya kadar hibe desteği sağlanıyor.