Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine atama
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne Sedat Önal, BM Daimi Temsilciliği'ne ise Ahmet Yıldız atandı.
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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine BM Daimi Temsilcilik pozisyonundaki Büyükelçi Sedat Önal, Önal'dan boşalacak görevi de Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız getirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi ve New York'taki BM Daimi Temsilcisi olacak isimlere yeni görevlerini tebliğ etti.