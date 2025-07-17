Türkiye'ye Eurofighter satışı için yeşil ışık yandı!

Oksijen'in haberine göre, İngiltere ve Almanya, ortak üretim silahların ihracatında daha yakın iş birliği yapmak için Perşembe günü bir anlaşma imzalayacak. Downing Street ( İngiltere Başbakanlığı) bu adımın “milyarlarca sterlin değerinde ek savunma ihracatının önünü açabileceğini” duyurdu.

Yıllardır iki ülke arasında gerilim yaratan ortak üretim savunma ekipmanlarının ihracatı, özellikle Almanya’nın Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ülkelere satışları veto etmesiyle sık sık tıkanmıştı. Ancak İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Londra’da imzalayacakları anlaşmayla bu soruna çözüm getirmeyi hedefliyor.

"Almanya’nın Eurofighter Typhoon jetleri, Airbus A400M askeri nakliye uçakları ve Boxer zırhlı araçlarının bazı rejimlere satışına daha açık olacak"

“Liderler, dünya çapında İngiliz savunma ihracatını artıracak yeni bir anlaşmayı açıklayacak. İki ülke, ortak üretim ekipmanlar için birlikte ihracat kampanyaları yürütecek,” açıklamasını yapan İngiliz hükümeti, Almanya’nın Eurofighter Typhoon jetleri, Airbus A400M askeri nakliye uçakları ve Boxer zırhlı araçlarının bazı rejimlere satışına daha açık olacağını bildirdi.

Türkiye ve Suudi Arabistan'a satış yasağı kalkabilir

Bir önceki Almanya hükümeti, 2022’de Ankara’nın Typhoon jetleriyle ilgilendiğini açıklamasının ardından insan hakları ve siyasi kaygıları gerekçe göstererek satışlara engel olmuştu. Ancak 2024’te Suudi Arabistan’a satış yasağının kaldırılması, Berlin’in savunma ihracatında daha pragmatik bir yaklaşım benimsediğinin işareti olmuştu.

Yeni muhafazakar-sosyal demokrat koalisyon hükümeti, silah satışlarını “dış politika, ekonomi ve güvenlik çıkarlarıyla daha uyumlu” hale getirme sözü verdi. İngiltere de Almanya, Fransa ve İspanya arasında silah ihracatına ilişkin çok taraflı bir anlaşmaya katılacak.

Yeni bir Eurofighter Typhoon siparişi, İngiltere’deki iş gücünü canlandırabilir ve hava-uzay sektöründeki becerilerin kaybolmasına yönelik sendika endişelerini giderebilir. Typhoon jetlerinin İngiltere’deki son üretim hattı, Katar’ın 2017’de verdiği 5 milyar sterlinlik siparişin tamamlanmasının ardından durmuştu.

Anlaşmanın detayları neler?

BAE Systems, Avrupa ve Orta Doğu’daki çatışmaların talebi artırması nedeniyle yeni ihracat siparişleri konusunda umutlu olduklarını açıkladı.

Ancak sendikalar, eğer kısa süre içinde yeni sipariş alınmazsa, İngiltere’nin İtalya ve Japonya ile yer aldığı yeni nesil savaş uçağı programında (Global Combat Air Programme – GCAP) gerekli sanayi becerilerinin kaybedilebileceği uyarısında bulundu.

Anlaşma sadece savunmayla sınırlı kalmayacak. Almanya’nın devlet kalkınma bankası KfW ile İngiltere’nin Ulusal Servet Fonu ve British Business Bank gibi kamu finansman kuruluşları arasındaki iş birliği de derinleştirilecek. İki ülke, büyüyen işletmelere yatırımı artırmak için ortak çalışacak.

Anlaşmaya İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves ve Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil’in Güney Afrika’daki G20 toplantısında onay vermesi bekleniyor.