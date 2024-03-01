Türkiye'ye F-16 satışını engelleme teklifi ABD Senatosu'nda reddedildi

Senato'da Türkiye saati ile gece yarısı gibi başlayan oylamada, Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un sunduğu satışın onaylanmaması teklifi 13 lehte oya karşılık 79 aleyhte oy ile reddedildi.

Oylamadan önce konuşan Paul, Türhiye hükümetini eleştirdi ve satışa izin verilmesi halinde Türkiye'nin "yanlış davranışlarının" teşvik edilmiş olacağını söyledi. Satışı destekleyenler ise ABD'nin NATO müttefiği olan Türkiye'ye verdiği söz tutması gerektiğini ifade ettiler.

Biden yönetimi, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasından bir gün sonra, yani 26 Ocak'ta ABD Kongresi'ni 40 adet Lockheed Martin LMT.N F-16 savaş uçağının ve 80 modernizasyon kitinin satışını gerçekleştirme niyetine ilişkin resmi olarak bilgilendirdi. Türkiye savaş uçaklarını almak için Ekim 2021'de talepte bulunmuştu.