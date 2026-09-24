Türklerin akın ettiği Venedik'te yeni dönem: Ücret 30 euroya çıkıyor

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Avrupa'nın en fazla ziyaret edilen turizm merkezlerinden Venedik, turist yoğunluğunu kontrol altına almak için yeni bir ücret düzenlemesine hazırlanıyor. Türk vatandaşlarının da yoğun olarak ziyaret ettiği kentte, özellikle kalabalığın arttığı günlerde daha yüksek ücret uygulanması planlanıyor.

Hafta sonu ücret 30 euroya çıkabilecek

Venedik yönetimi, mevcut turist vergisinin kentteki yoğunluğu azaltmak için yeterli olmadığı görüşünde. Hazırlanan yeni sistem kapsamında günübirlik ziyaretçilerin bazı günlerde 5 veya 10 euro yerine 30 euroya kadar ödeme yapması gündemde. Düzenlemenin 2027 yılında hayata geçirilmesi bekleniyor.

Amaç turist yoğunluğunu azaltmak

Venedik yönetiminin planında, yüksek ücret uygulamasıyla ziyaretçilerin yoğun dönemler yerine daha sakin tarihlerde kente gelmesinin teşvik edilmesi bulunuyor. Pilot uygulama kapsamında 5 ve 10 euroluk ücretler, hafta sonları ve resmi tatillerde 27 Temmuz 2026'ya kadar uygulanmıştı. Kentte şu anda günübirlik ziyaretçilerden ücret alınmıyor. Uygulamanın 2027 baharında yeniden başlaması bekleniyor.

Konaklama vergisi de gündemde

Venedik Belediyesi'nin üzerinde çalıştığı değişiklik yalnızca günübirlik ziyaretçilerle sınırlı değil. Kentte otel ve apartmanlarda konaklayan turistlerden alınan konaklama vergisinin artırılması da değerlendiriliyor. Böylece şehirde birkaç gün kalan ziyaretçiler için uygulanan verginin de yükseltilmesi seçenekler arasında yer alıyor.

Son karar İtalya hükümetinde

Planlanan yeni ücret sisteminin uygulanabilmesi için İtalyan hükümetinin onayı gerekiyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde özellikle hafta sonları ve resmi tatillerde Venedik'i ziyaret edecek günübirlik turistler daha yüksek bir ücretle karşılaşabilecek.