Türklerin desteğini arkasına alan Hendrik Wüst Almanya'nın yeni başbakanı mı olacak?

Sandıktan çıkan sonuçların ardından Hristiyan Demokrat Birlik bünyesinde genel başkanlık tartışmaları hız kazandı. İngiliz Financial Times gazetesinin analizinde yer alan değerlendirmelere göre, parti içindeki bazı isimler Friedrich Merz'in aktif siyaset kariyerinde sona yaklaştığını savunuyor. Alman Der Spiegel dergisinin de "geçiş dönemi başbakanı" olarak tanımladığı Merz üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. İki ayrı eyalette alınan başarısız sonuçlar partide deprem etkisi yaratsa da mevcut lider şimdilik görevi bırakma fikrine sıcak bakmıyor.

Kritik eyalet seçimi ve AfD tehdidi

Kuzey Ren-Vestfalya bölgesini elinde tutmak isteyen CDU için en büyük sınav nisan ayında gerçekleşecek mahalli seçimler olacak. Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip eyalette parti yüzde 29 civarında oy desteğine sahip olsa da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranını yüzde 22'ye çıkarması planları zorlaştırıyor. Uzmanlar, seçim öncesinde bir lider değişimine gitmenin son derece riskli olabileceğine dikkat çekiyor. Tutzing Siyaset Eğitimi Akademisi Direktörü Ursula Münch, bölgedeki olası bir kaybın partiye ağır bir darbe vuracağını ifade ediyor.

Berlin'e giden yoldaki muhtemel senaryolar

Eyalet seçimleri kazanılsa dahi Hendrik Wüst'ün başkente geçişi kolay görünmüyor. Trier Üniversitesi'nden Uwe Jun, seçim kampanyası boyunca tamamen eyalete odaklanması gereken siyasetçinin kısa sürede Berlin'e gitmesinin seçmen nezdindeki inandırıcılığını zedeleyebileceğini vurguluyor. Siyaset bilimci Andrea Römmele ise öne çıkan stratejiyi şu sözlerle özetliyor:

"Partinin benimsediği yol haritası; önce Kuzey Ren-Vestfalya'daki seçimi kazanmak, ardından Merz'in görev süresinin yarısında koltuğu yeni bir lider ve başbakan adayına devretmesi yönünde şekilleniyor."

Dış politika eksikliği ve muhtemel rakipler

Hendrik Wüst, parti içerisinde Merz'e karşı en güçlü alternatiflerden biri olarak görülse de uluslararası ilişkiler ve dış politika konusundaki deneyimsizliği en zayıf yönü olarak nitelendiriliyor. Öte yandan başbakanlık yarışında Wüst'ün karşısına çıkabilecek en güçlü figürlerden biri olarak Bavyera'daki kardeş parti Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) Lideri Markus Söder gösteriliyor.