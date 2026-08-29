Türklerin Schengen karnesi: En popüler ülkeler ve vize ret oranları

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Türkiye’den yapılan Schengen vize başvurularında 2025 yılında en fazla tercih edilen ülke Yunanistan oldu. Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı verilere göre, Türkiye’deki Schengen konsolosluklarına yaklaşık 1,27 milyon başvuru yapılırken, genel ret oranı yüzde 14,6 olarak kaydedildi. Türkiye, başvuru sayısında Çin’in ardından dünyada ikinci sırada yer aldı.

Euronews'in haberine göre, başvuru sayısında Yunanistan'ı 217.627 ile Almanya izledi. Ancak Almanya, yüksek başvuru hacmine sahip ülkeler arasında yüzde 21,1 ile en yüksek ret oranına sahip ülke oldu. Bu oran, Türkiye genelindeki ortalama ret oranının (yüzde 14,6) belirgin şekilde üzerinde.

Listede dikkat çeken bir başka ülke Danimarka. Danimarka'ya yapılan 44.253 başvurunun yüzde 19,19'u reddedildi, düşük başvuru hacmine rağmen ret oranı Almanya'ya yakın seyretti. Macaristan da benzer bir tablo çizdi: 35.605 başvuruda ret oranı yüzde 18,14 olarak gerçekleşti.

Fransa (143.379 başvuru, yüzde 15,23 ret) ve İtalya (79.470 başvuru, yüzde 14,77 ret) orta düzeyde ret oranlarıyla listede yer aldı.

Buna karşılık Hollanda (yüzde 9,0), Bulgaristan (yüzde 10,1), İspanya ve Romanya (ikisi de yüzde 7,4) düşük ret oranlarıyla öne çıktı.

Listenin en düşük ret oranı Portekiz'de görüldü: yüzde 3,5. Ancak Portekiz'e yapılan başvuru sayısı sadece 3.921 ile listedeki en düşük hacim.