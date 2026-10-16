Türklerin uğrak noktası olan ülkede turist vergisi uygulaması başlıyor

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Türk turistlerin de tercih ettiği İspanya’da kısa süreli tatil konaklamalarına yönelik yeni bir vergi düzenlemesi gündeme geldi. İspanya hükümetinin yayımladığı düzenleme kapsamında, belirli koşulları karşılayan mobilyalı daire ve ev kiralamalarına 1 Aralık 2026’dan itibaren yüzde 10 KDV uygulanması öngörülüyor.

Düzenleme; Barselona, Kanarya Adaları, Balear Adaları, Mayorka ve İbiza gibi turistik destinasyonlarda kısa süreli konaklama amacıyla kiralanan evleri de kapsayabilecek. Burada söz konusu olan, bütün turistlerden alınacak yeni bir giriş vergisi değil. Düzenleme, belirli koşullardaki kısa süreli konut kiralamalarına uygulanacak KDV ile ilgili.

Hangi konaklamalar vergi kapsamına girecek?

Yeni düzenlemeye göre mobilyalı daire veya ev kiralamalarında konaklama süresinin 30 geceyi aşmaması ve mülkün ev sahibinin asıl ikametgâhı olmaması gibi şartlar dikkate alınacak. Bu koşulları karşılayan kiralamalar yüzde 10 KDV kapsamına alınacak. Böylece daha önce belirli şartlarda KDV istisnasından yararlanan kısa süreli tatil evi kiralamaları için yeni bir vergi yükümlülüğü doğabilecek.

Düzenlemenin amacı, turistik amaçlı kısa dönem kiralamaların konut piyasası üzerindeki etkilerine karşı atılan adımlar arasında yer alıyor. Turistik konaklama talebinin yerel halkın konuta erişimi üzerindeki baskısı, İspanya’da uzun süredir tartışılan konular arasında bulunuyor.

Önceden yapılan rezervasyonlar da etkilenebilir

Yeni uygulamanın yürürlük tarihinden sonraki konaklamalara yansıması, rezervasyonunu önceden yaptıran tatilciler açısından da önem taşıyor. Örneğin, 1.180 avro bedelle kiralanan bir tatil evi için yüzde 10 KDV uygulanması durumunda vergi tutarı 118 avroya ulaşabilir. Verginin konaklama ücretine eklenmesi halinde toplam maliyet de aynı miktarda artabilir.

Ancak ek maliyetin doğrudan tatilciye yansıtılıp yansıtılmayacağı, ev sahibinin fiyatlandırma tercihine ve rezervasyonun koşullarına bağlı olacak. Bu nedenle İspanya’da kısa süreli konut kiralamayı planlayanların toplam ücretin vergi dahil olup olmadığını kontrol etmesi önem taşıyor.

İspanya hükümetinin düzenlemesi henüz kesinleşmiş değil

İspanya Vergi İdaresinin yayımladığı bilgilere göre, 1 Aralık 2026’da yürürlüğe girmesi öngörülen yüzde 10 KDV uygulaması yeni bir kararnameyle düzenlendi. Bununla birlikte kararname için parlamentodaki onay sürecinin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle düzenlemenin nihai durumu ve uygulama ayrıntıları yakından takip ediliyor. Seyahat planı yapanların rezervasyon tarihlerini, konaklama türünü ve vergi dahil toplam fiyatı kontrol etmesi olası sürpriz maliyetlerin önüne geçebilir.

İspanya’da tatil evi kiralamayı düşünenler açısından 1 Aralık tarihi bu nedenle önem taşıyor. Düzenlemenin kesinleşmesi halinde kısa süreli konaklama maliyetleri, özellikle daire veya villa kiralayan tatilciler için yeniden hesaplanmak zorunda kalabilir.