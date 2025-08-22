Turmp: Fed üyesi Cook istifa etmezse kovacağım

Cook hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, “Yaptığı şey kötüydü. Eğer istifa etmezse onu kovacağım.” ifadelerini kullandı.

Trump, başkent Washington'da bulunan bir müzeyi ziyaretinde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump sosyal medyada da istifa çağrısında bulunmuştu

Trump, 20 Ağustos’ta Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Bloomberg’in yayımladığı bir haberi alıntılayarak Cook’un istifasını talep etmişti. Haberde, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’den Cook hakkında soruşturma açılmasını istediği belirtiliyordu. Trump paylaşımında, “Cook hemen istifa etmelidir.” ifadelerine yer vermişti.

Cook iddiaları reddetti, istifa etmeyeceğini açıkladı

Başkan Trump’ın açıklamaları ve Pulte'nin iddialarının ardından kamuoyuna açıklama yapan Lisa Cook, söz konusu iddiaların Fed’e katılmasından dört yıl önce, bir mortgage başvurusuna ilişkin olduğunu belirtti. Cook, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok.” dedi.