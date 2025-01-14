Tutuklanan TikTok fenomenleri, iki ülke arasında gerilim yarattı

Fransa'da yaşayan ve hükümet tarafından nefret suçu işledikleri iddiasıyla soruşturulan Cezayirli sosyal medya fenomenleri, iki ülke arasındaki diplomatik tansiyonu yükseltti.

Yılın başında üç Cezayirli fenomen, sosyal medyada paylaştıkları içerikler nedeniyle tutuklanmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Fransız-Cezayirli bir başka TikTok kullanıcısı daha gözaltına alındı. Lyon yetkilileri, henüz tutuklanmamış olan iki Cezayirli influencer hakkında da soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Bu fenomenlerin, Cezayir hükümetini eleştirenlere yönelik şiddet ve nefret kışkırttığı iddia edildi.

Fenomenlerden biri, TikTok'ta "Doualemn" adıyla bilinen 59 yaşındaki Boualem Naman. Montpellier'de 5 Ocak'ta tutuklanan Naman, sosyal medyada şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle yargılanıyor.

TikTok’ta 138.000 takipçisi bulunan Naman’ın, Arapça yayınladığı bir videoda bir protestocuya yönelik "işkence" çağrısı yaptığı iddia edildi. Ancak tercümanların incelemesi, bu ifadelerin "öldürün" çağrısı içermediğini gösterdi.

Sınır dışı edilmek istendi

Naman, tutuklanmasının ardından Cezayir'e sınır dışı edilmek istendi. Ancak Cezayir, 36 yıldır Fransa'da yaşayan Naman'ı kabul etmeyi reddederek, kendisinin Fransız mahkemelerinde savunma hakkına sahip olduğunu belirtti. Bunun üzerine Naman aynı gün Fransa’ya geri gönderildi.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Cezayir’in bu tutumunu eleştirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin tehlikeli bir eşiğe geldiğini ifade etti. Cezayir ise Paris’i, dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçladı.

Dplomatik kriz derinleşir mi?

TikTok fenomenlerinin tutuklanması öncesinde de Fransa ve Cezayir arasındaki ilişkiler gergindi. Geçtiğimiz yıl Fransa, Batı Sahra konusunda pozisyon değiştirerek Fas'ın hak iddialarını destekledi. Bu durum, Sahra halkının kaderini tayin hakkını savunan ve Fas ile ilişkilerini koparan Cezayir’i rahatsız etti.

Fransa'nın Fas ile ticari ve diplomatik bağlarını güçlendirme çabaları, Cezayir ile ilişkileri daha da zora soktu.