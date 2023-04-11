Tütün ürünlerini bırakmak isteyenlere ücretsiz e-sigara

İngiltere’de 1 milyon kişiye, sigarayı bırakmalarını teşvik amacıyla ücretsiz elektronik sigara kiti dağıtılacak. Hamile kadınlara da sigaraya bırakma koşuluyla ayrıca 400 sterlin verilecek. Söz konusu plan bugün halka duyurulacak.

Öte yandan sigara üreticileri ile de sigarayı bırakma yönünde tavsiyeleri paketlerin içerisine yerleştirme yönünde müzakereler yürütülecek.

Reşit olmayanlara yönelik ve yasa dışı elektronik sigara satışının da engellenmesi amaçlanıyor.

İngiltere hükümeti ülkede 2030 yılında sigara içenlerin oranını yüzde 5’e düşürmeyi hedefliyor.

Hükümet, İngiltere’de sigara içen her beş kişiden neredeyse birinin psikolojik destekle birlikte, sigarayı bırakma kitini de alacağını duyurdu.