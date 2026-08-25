  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Twitch yayıncılarından Amazon’a toplu dava
Takip Et

Twitch yayıncılarından Amazon’a toplu dava

ABD'li e-ticaret devi Amazon, Twitch yayıncılarının videolarını izinleri alınmadan ve tazminat ödenmeden yapay zeka modellerini eğitmek için kullandığı iddiasıyla milyonlarca yayıncı adına açılan toplu davayla karşı karşıya kaldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Twitch yayıncılarından Amazon’a toplu dava
Takip Et

Connecticut eyaletinde yaşayan Twitch yayıncısı Warren Pandiscia tarafından açılan davada, Amazon'un sahibi olduğu Twitch'in kullanıcı sözleşmesini ihlal ettiği öne sürüldü.

Dava dilekçesinde, Amazon'un, Twitch'in yayıncıların ürettiği içerikleri yapay zeka modellerinin eğitiminde açık izin almadan kullandığı ve içerik üreticilerinin eserlerinin rızaları alınmadan ve maddi karşılık ödenmeden ticari amaçlarla değerlendirildiği iddia edildi.

Davacılar, içerikleri yapay zeka eğitiminde kullanıldığı öne sürülen yayıncılar için tazminat ödenmesini ve Amazon'un bu uygulamayı sürdürmesinin mahkeme kararıyla durdurulmasını talep etti.

Amazon'dan ve Twitch'ten ise davaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Twitch, ağustosta kullanıcı içeriklerinin Amazon'un yapay zeka çalışmalarında kullanılabileceğini duyurmuş, yayıncılara bu uygulamadan çıkma seçeneği sunmuştu. Ancak karar, platformdaki içerik üreticilerinin tepkisini çekmişti.

Şirketin sıkça sorulan sorular bölümünde, kullanıcıların ses kayıtlarının konuşmayı metne dönüştüren modelleri geliştirmek amacıyla kullanılabileceği belirtilirken, bunun Twitch yayınları ile Amazon videolarındaki otomatik altyazı sistemlerini iyileştirmeyi hedeflediği ifade edilmişti.

Twitch'te bu yılın ilk aylarında yayıncılar tarafından 215 milyondan fazla saat içerik üretildiği biliniyor.

40 yıllık zeytin şirketi iflasın eşiğinde: 1 yıl mühlet verildi40 yıllık zeytin şirketi iflasın eşiğinde: 1 yıl mühlet verildiŞirket Haberleri
İtalya'da karşıdan karşıya geçerken telefon kullananlara para cezası kesilecekİtalya'da karşıdan karşıya geçerken telefon kullananlara para cezası kesilecekDünya
Emekli promosyonları Ağustos 2026 | En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlarEmekli promosyonları Ağustos 2026 | En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlarEkonomi
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 25 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam geldi, tablo değişti: İşte 25 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 