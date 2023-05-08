Twitter, aktif olmayan hesapları kaldırıyor

Twitter CEO’su Elon Musk, Twitter hesabından platformda aktif olmayan hesaplara ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, birkaç yıldır etkin olmayan hesapları temizleyeceklerini belirten Musk, “Bu nedenle muhtemelen takipçi sayısında düşüş göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Twitter'ın politikasına göre, kullanıcıların hesaplarının etkinliğini korumak için en az 30 günde bir giriş yapmaları gerekiyor.