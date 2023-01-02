Twitter'a kira davası

Twitter’a San Francisco’daki ofisinin kirası ödenmediği için dava açıldı. Mülk sahibi Columbia Property Trust tarafından açılan davanın belgelerine göre Twitter’ın 136.260 dolar ödenmemiş kira borcu bulunuyor.

Times’a göre Twitter Seattle’daki ofislerini kapadı, güvenlik ve bakım işçilerini çıkardı. Çalışanlar iş yerine kendi tuvalet kağıtlarını getirmek durumunda kaldı.

Elon Musk 44 milyar dolara ekimde Twitter’ı almıştı ve o zamandan beri giderleri azaltıyor. New York ve San Francisco’daki ofislerden yüksek maaş isteyen temizlik ve güvenlik işçileri de işten çıkarıldı. Times’a göre yılbaşında tasarruf etmek için Musk Sacramento’daki veri merkezinde çalışanlara sunucuları kapatması emrini verdi.

Şirket ayrıca Musk’ın Twitter’ı devraldığı hafta gerçekleştirilen özel uçuşlar için yaklaşık 200 bin dolar ücreti ödemediği gerekçesiyle de dava edildi. Musk milyarlarca dolarlık Twitter alımı sonrası teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşe paralel 200 milyar dolar kaybeden ilk iş insanı oldu.