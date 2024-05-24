Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail kararı: Saldırıları derhal durdurmalı

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in Refah'a yönelik askeri saldırılarını durdurmasını emretti.

UAD, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında, İsrail’in Refah'a yönelik askeri operasyonlarını durdurmasını da içeren ek ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını açıkladı.

Divan Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam, mahkemenin kararlarını kamuya açık oturumda okudu.

Gazze’deki durumun 26 Ocak’taki karardan bu yana özellikle gıdaya erişim ve insani durum bakımında ciddi şekilde kötüleştiği belirtilen kararda, Refah'a yönelik İsrail saldırılarının devamı durumunda insani durumun felaket düzeyinde kötüleşeceği ifade edildi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki insani durumun daha da kötüleştiğini ve yeni tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğunu bildiren Divan, İsrail’in Refah kentine yönelik askeri saldırılarını derhal durdurmasını emretti.

Divan ikinci olarak İsrail’den, Gazze'de acilen ihtiyaç duyulan hizmetlerin ve insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanabilmesi için Refah sınır kapısını açık tutmasını istedi.

İsrail’in, BM yetkili organları tarafından soykırım iddialarını araştırmak üzere görevlendirilen uzmanların, Gazze Şeridi'ne engelsiz erişimini sağlamak üzere etkili tedbirler almasını da isteyen UAD, İsrail’in alınacak tüm tedbirlere ilişkin bir ay içinde Mahkeme'ye bir rapor sunmasına hükmetti.