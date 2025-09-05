UAEA Başkanı Grossi, ülkelerin, silahsızlanmanın aksine nükleer silahlarını artırdığını söyledi

Grossi, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile bir araya gelmesinin ardından Vatikan'ın resmi yayın organı Vatican News'e açıklamalarda bulundu.

Papa'nın silahsızlanmaya yönelik çağrılarının oldukça anlamlı olduğunu dile getiren Grossi, kendi görevlerinin, bunu somut eylemlerle önlemek olduğunu kaydetti.

Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin, savaş nedeniyle hala risk altında olduğunu belirterek, tesisin neredeyse her gün bomba ve insansız hava araçlarının saldırılarına maruz kaldığını, birçok kez elektrik kesintisi yaşandığını aktardı.

İnsanların düşündüğünün aksine burada, askeri faaliyetlerin arttığını anlatan Grossi, "(Santral) Savaşın yaşandığı bölgelerden birinde değil. Tam cephe hattında. Dolayısıyla bir şey olma olasılığı son derece yüksek." dedi.

Grossi, ülkelerin nükleer silahlara başvurma riskine ilişkin, "Genel olarak gördüğümüz şey, silahsızlanmanın aksine nükleer silahlanmanın arttığıdır. Yani ülkeler, nükleer silahlarını geliştiriyor ve artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer silaha sahip olmayan ülkelerin ise bu güce sahip olma olasılığını, belki de "gerekliliğini" giderek daha açık şekilde konuşmaya başladığını kaydeden Grossi, buna engel olmaları gerektiğini vurguladı.

Grossi, bugün Papa 14. Leo ile yaptığı görüşmede de bunu ele aldıklarını, bu eğilimi durdurmanın çok önemli olduğunu ve günümüzde nükleer silah ve silahsızlanma meselesinde belki de en büyük zorluğun bu olduğunu dile getirdi.

Silahsızlanma olmasa da nükleer silahların sınırlanması konusunda 1980'lerde hatta 1990'larda bazı başarıların elde edildiğini ifade eden Grossi, Alaska'daki zirvede Rusya ve ABD'nin uzun zaman sonra ilk kez bu konuyu gündeme getirmelerinin cesaret verici olduğunu söyledi.

Grossi, Rusya ve Ukrayna arasında barış çabalarının ilerlemesi durumunda bu ihtimalin daha yüksek olacağını düşündüğünü bildirdi.