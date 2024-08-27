UAEA Başkanı Grossi'den, endişe veren nükleer açıklaması: 'Kaza tehlikesi var'

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Ukrayna'nın 6 Ağustos'tan bu yana ilerleyişini sürdürdüğü Rusya'nın Kursk bölgesindeki nükleer santrali ziyaret etti. Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Grossi, nükleer kaza riski olduğunu ve durumun ciddi olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Rafael Grossi, "Buraya yakın (bir noktada) nükleer kaza tehlikesi ya da olasılığı ortaya çıktı" diyerek Kursk bölgesi çevresinde Rusya ve Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalara işaret etti. Rusya, daha önce yaptığı açıklamalarda, Kursk'taki nükleer santrale Ukrayna tarafından sık sık saldırı düzenlendiğini iddia etmişti. Ukraynalı yetkililer ise henüz bu iddialara bir yanıt vermiş değil.

"Son derece kırılgan çünkü koruyucu kubbe yok"

UAEA Başkanı Grossi, nükleer santraldeki durumun 'son derece kırılgan' olduğunu çünkü santralde koruyucu bir kubbenin bulunmadığını anlattı. Tesisinin mevcut durumda normal şartlara yakın bir şekilde faaliyet gösterdiğini belirten Grossi, fakat bunun güvenliği ile ilgili durumun daha da ciddi olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Rusya devlet nükleer enerji şirketi Rosenergoatom da konuya ilişkin açıklamasında, Grossi'nin nükleer santralin 3 numaralı reaktörünün planlanan kapasitede çalıştığını, dördüncü reaktörde ise pazar gününden bu yana planlanmış bir bakım yapıldığını gördüğünü ifade etti. Şirket, Grossi'ye inşaat halindeki yeni bir reaktör bloğunun da gösterildiğini belirtti.