  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. UAEA: Çernobil'de uçaksavar kaynaklı çok sayıda patlama sesi duyuldu, endişeliyiz
Takip Et

UAEA: Çernobil'de uçaksavar kaynaklı çok sayıda patlama sesi duyuldu, endişeliyiz

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde dün sabah uçaksavar sesi duyulduğunu ve tesisin 5 kilometre uzağında yer alan "Yasak Bölge" üzerinde birkaç dron tespit edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
UAEA: Çernobil'de uçaksavar kaynaklı çok sayıda patlama sesi duyuldu, endişeliyiz
Takip Et

UAEA, Zaporijya Nükleer Santrali ile Çernobil Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "(Dün) Perşembe sabahı, Çernobil'deki UAEA ekibi çok sayıda patlama sesiyle uyandı. Daha sonra, tesisin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki Yasak Bölge'de birkaç dron tespit edildiği ve ekibin duyduğu seslerin uçaksavara ait olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer tesislerin yakınında bildirilen dron faaliyetlerinin artmasından derin endişe duyduğunu vurguladı.

Grossi, "Nükleer bir kazayı önlemek için askeri güçlerin azami ölçüde itidal göstermesi çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, geçen hafta boyunca Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki UAEA ekibinin neredeyse her gün askeri faaliyetler duyduğunu bildirdiği kaydedildi.

Güvenilir soğutma suyu sağlanmasında yaşanan zorlukların sürdüğü belirtilerek, suyun tükenmesiyle ortaya çıkabilecek "soğutma kaybının" nükleer güvenlik açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğu aktarıldı.

Dünya
Hollanda'da İsrail çatlağı: Dışişleri Bakanı'ndan sonra NSC'li diğer bakanlar da istifa etti
Hollanda'da İsrail çatlağı: Dışişleri Bakanı'ndan sonra NSC'li diğer bakanlar da istifa etti
"Intel ABD hükümetine yüzde 10 hisse vermeyi kabul etti"
"Intel ABD hükümetine yüzde 10 hisse vermeyi kabul etti"
Tel Aviv'de siren sesleri! İsrail savunma sistemlerini devreye soktu
Tel Aviv'de siren sesleri! İsrail savunma sistemlerini devreye soktu
Turmp: Fed üyesi Cook istifa etmezse kovacağım
"Fed üyesi Cook istifa etmezse kovacağım"
İsrailli savunma şirketlerinin Hollanda'daki savunma fuarına katılımı yasaklandı
İsrailli savunma şirketlerinin Hollanda'daki savunma fuarına katılımı yasaklandı
Trump: Fed yetkilisi Cook istifa etmezse onu ben görevden alacağım
Trump: Fed yetkilisi Cook istifa etmezse onu ben görevden alacağım