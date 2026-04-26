UAEA: Ukrayna'da nükleer güvenlik durumu hala çok riskli

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, nükleer santralin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 15. kez tüm dış kaynaklı elektriğini kaybettiği bildirildi.

Elektrik kaybının, "kısa devre" kaynaklı olabileceğinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, nükleer santralin dış kaynaklı elektriğinin 1 saat sonra yeniden sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Dünya, Çernobil kazasının 40. yıl dönümünü hüzünle anarken, meydana gelen bu elektrik kesintileri, Ukrayna'daki nükleer güvenlik durumunun hala riskli olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Grossi, UAEA'nın, başka bir nükleer kazayı önlemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğini vurguladı.